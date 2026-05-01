01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
3-2
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
3-1
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
3-1
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
8-1
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Roberto De Zerbi: "Küme düşmüşüz gibi davranıyoruz!"

Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Aston Villa maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

calendar 01 Mayıs 2026 17:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
De Zerbi, Tottenham'ın küme düşme hattından çıkma mücadelesi verdiği süreçte "içimizdeki sesi susturmamız gerektiğini" söyledi. 

Geçtiğimiz hafta ligin son sırasındaki Wolverhampton karşısında 2026 yılındaki ilk galibiyetini almasına rağmen Spurs, hâlâ düşme hattında bulunuyor. Kuzey Londra ekibi, bitime dört hafta kala 17. sıradaki West Ham United'ın iki puan gerisinde yer alıyor.

Tottenham, kümede kalma mücadelesinde pazar günü deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Ardından Leeds United, Chelsea ve Everton ile oynayarak 1977'den bu yana ilk kez küme düşmemek için mücadele edecek. 

Villa Park deplasmanı öncesi konuşan De Zerbi, basın toplantısına duygusal ve sert bir konuşmayla başladı. Deneyimli teknik adam, takımın kötü gidişatındaki en büyük rakibin "negatif düşünceler" olduğunu vurguladı:

"Şu anda en önemli mücadele, içimizdeki sesi susturmak. Oyuncuların içinde, teknik ekibin içinde ve taraftarların içinde olan o sesi susturmalıyız. Bu ses negatif düşünceler üretiyor ve bize şunu söylüyor: 'Şanssızız, çok fazla sakatımız var.' Xavi Simons'u kaybettik ve o son iki maçta bizim için en önemli oyunculardan biriydi. Tıbbi ekibimiz yeterince iyi değil, stadyumun zemini iyi değil, antrenman sahamız iyi değil. Üst üste iki-üç maç kazanmak imkânsız çünkü 2026'da hiç kazanamamıştık… Bunların hepsi negatif düşünceler ve saçmalık. Hepimiz ağlıyormuşuz ve küme düşmüşüz gibi davranıyoruz. Hayır, henüz değil. Sahada ölmemiz gerekiyor. Oynamalıyız, savaşmalıyız. West Ham'dan sadece iki puan gerideyiz. Onların da bizim gibi zor maçları var. Bizim için en iyi dönem değil, zor bir dönem. Ama kaybedenler ağlar, negatif düşünür. Ben yanımda ağlayan ya da benden farklı düşünen insanlar istemiyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
