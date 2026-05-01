Roberto De Zerbi: 'Küme düşmüşüz gibi davranıyoruz!'

Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Aston Villa maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.





De Zerbi, Tottenham'ın küme düşme hattından çıkma mücadelesi verdiği süreçte "içimizdeki sesi susturmamız gerektiğini" söyledi.



Geçtiğimiz hafta ligin son sırasındaki Wolverhampton karşısında 2026 yılındaki ilk galibiyetini almasına rağmen Spurs, hâlâ düşme hattında bulunuyor. Kuzey Londra ekibi, bitime dört hafta kala 17. sıradaki West Ham United'ın iki puan gerisinde yer alıyor.



Tottenham, kümede kalma mücadelesinde pazar günü deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Ardından Leeds United, Chelsea ve Everton ile oynayarak 1977'den bu yana ilk kez küme düşmemek için mücadele edecek.



Villa Park deplasmanı öncesi konuşan De Zerbi, basın toplantısına duygusal ve sert bir konuşmayla başladı. Deneyimli teknik adam, takımın kötü gidişatındaki en büyük rakibin "negatif düşünceler" olduğunu vurguladı:



"Şu anda en önemli mücadele, içimizdeki sesi susturmak. Oyuncuların içinde, teknik ekibin içinde ve taraftarların içinde olan o sesi susturmalıyız. Bu ses negatif düşünceler üretiyor ve bize şunu söylüyor: 'Şanssızız, çok fazla sakatımız var.' Xavi Simons'u kaybettik ve o son iki maçta bizim için en önemli oyunculardan biriydi. Tıbbi ekibimiz yeterince iyi değil, stadyumun zemini iyi değil, antrenman sahamız iyi değil. Üst üste iki-üç maç kazanmak imkânsız çünkü 2026'da hiç kazanamamıştık… Bunların hepsi negatif düşünceler ve saçmalık. Hepimiz ağlıyormuşuz ve küme düşmüşüz gibi davranıyoruz. Hayır, henüz değil. Sahada ölmemiz gerekiyor. Oynamalıyız, savaşmalıyız. West Ham'dan sadece iki puan gerideyiz. Onların da bizim gibi zor maçları var. Bizim için en iyi dönem değil, zor bir dönem. Ama kaybedenler ağlar, negatif düşünür. Ben yanımda ağlayan ya da benden farklı düşünen insanlar istemiyorum."



