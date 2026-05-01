01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
3-2
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
3-1
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
3-1
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
8-1
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Bekir İrtegün futbolseverlere seslendi!

TFF 1. Lig'in son haftasında Vanspor'u 3-1 mağlup eden Hatayspor'da teknik direktör Bekir İrtegün maç sonu açıklamalarda bulundu.

calendar 01 Mayıs 2026 17:44 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 17:57
Haber: AA
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında sahasında İmaj Altyapı Vanspor FK'yı 3-1 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Bekir İrtegün, 1. Lige veda ettiklerini belirterek, "Hatayspor artık 2. Lig'de devam ediyor. Umarım gelecek sezon takıma daha iyi sahip çıkılır." dedi.

İrtegün, İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, İmaj Altyapı Vanspor FK'yi tebrik etti.

Sezonun son maçını oynadıklarını anlatan İrtegün, "Bugünkü galibiyeti güzel oyun ve gollerle almamızın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Hatayspor'un Trendyol 1. Lig'e veda ettiğini dile getiren İrtegün, şöyle konuştu:

"Hatayspor artık 2. Lig'de devam ediyor. Umarım gelecek sezon takıma daha iyi sahip çıkılır. Herkesin beklentisi bu. En azından Hatayspor'un 2. Lig'den de geriye gitmemesi için gönül verenlerin, bu camianın önde gelenlerinin takıma sahip çıkmasını istiyoruz. Buradaki kadronun korunması lazım. Ben en başta oyuncularımı, sonra personeli tebrik ediyorum. En azından galibiyetle ayrılmamız taraftarımıza küçükte olsa bir hediye olsun. "

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
