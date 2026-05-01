1 Mayıs'ta müzeler açık mı 2026? Bugün Topkapı, Dolmabahçe, Galata Kulesi açık mı kapalı mı?

Resmi tatil gününü tarihle iç içe geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o devasa sarayların ve tarihi kulelerin kapıları bugün (Cuma) ziyaretçilere açık mı olacak?

Kısa, net ve gezi planınızı hemen haritaya dökmenizi sağlayacak o müjdeli cevap: Evet! 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tüm devlet müzeleri, ören yerleri ve Milli Saraylar İdaresi'ne bağlı tarihi mekanlar AÇIKTIR ve ziyaretçilerini ağırlamaya devam etmektedir!

Resmi tatiller, turizmin ve kültürel gezilerin en yoğun olduğu dönemler olduğu için müzelerin kapalı olması söz konusu değildir. Sadece dini bayramların (Ramazan ve Kurban Bayramı) birinci günü öğlene kadar kapalı olma kuralı vardır, ancak 1 Mayıs gibi milli ve resmi tatillerde tüm müzeler normal mesai saatleri içerisinde tam kapasiteyle çalışmaktadır.

Bugün (1 Mayıs 2026 Cuma) İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki devasa tarihi mekanlara rotanızı gönül rahatlığıyla çevirebilirsiniz. İşte en çok merak edilen o gözde mekanlar:

Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı: Milli Saraylar'a bağlı olan bu iki devasa yapı, normal şartlarda haftanın belirli günleri kapalı olsa da, bugün (Cuma) resmi tatil kapsamında kapılarını ziyaretçilere açmaktadır.

Galata Kulesi ve Kız Kulesi: Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde restore edilen bu eşsiz kuleler, bugün sabah 09.00 itibarıyla kesintisiz olarak ziyarete açıktır.

Yerebatan Sarnıcı (İBB): İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzeler ve sarnıçlar da 1 Mayıs resmi tatilinde rutin çalışma saatleri (09.00 - 19.00) aralığında hizmet vermektedir.

Anadolu'daki Ören Yerleri: Efes Antik Kenti, Göbeklitepe, Kapadokya Açık Hava Müzesi, Pamukkale Hierapolis gibi Türkiye'nin can damarı olan tüm antik kentler ve ören yerleri ziyaretçilerini bekliyor.