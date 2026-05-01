-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
1 Mayıs'ta müzeler açık mı 2026? Bugün Topkapı, Dolmabahçe, Galata Kulesi açık mı kapalı mı?
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2026 11:02 -
Güncelleme Tarihi:
01 Mayıs 2026 11:02
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatilini fırsat bilerek ailesiyle, çocuklarıyla veya arkadaşlarıyla ufak bir kültürel gezi planlayan milyonlarca vatandaşın gözü kulağı müze müdürlüklerinden gelecek haberlere çevrildi! Bahar aylarının o güzel havasını tarihi mekanlarda değerlendirmek isteyen binlerce kişi, yola çıkmadan önce kapıda kalmamak adına arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "1 Mayıs'ta müzeler açık mı? Bugün devlet müzeleri, ören yerleri ve Milli Saraylar çalışıyor mu, kapalı mı?" sorguları seyahat ve kültür sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte MüzeKart'ını cebine koyup yola düşmeye hazırlananları yakından ilgilendiren o kritik resmi tatil çalışma düzeni...
Resmi tatil gününü tarihle iç içe geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o devasa sarayların ve tarihi kulelerin kapıları bugün (Cuma) ziyaretçilere açık mı olacak?
1 MAYIS'TA MÜZELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? (2026 RESMİ TATİL)Kısa, net ve gezi planınızı hemen haritaya dökmenizi sağlayacak o müjdeli cevap: Evet! 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tüm devlet müzeleri, ören yerleri ve Milli Saraylar İdaresi'ne bağlı tarihi mekanlar AÇIKTIR ve ziyaretçilerini ağırlamaya devam etmektedir!Resmi tatiller, turizmin ve kültürel gezilerin en yoğun olduğu dönemler olduğu için müzelerin kapalı olması söz konusu değildir. Sadece dini bayramların (Ramazan ve Kurban Bayramı) birinci günü öğlene kadar kapalı olma kuralı vardır, ancak 1 Mayıs gibi milli ve resmi tatillerde tüm müzeler normal mesai saatleri içerisinde tam kapasiteyle çalışmaktadır.HANGİ MÜZELER AÇIK? (TOPKAPI, DOLMABAHÇE, GALATA KULESİ)Bugün (1 Mayıs 2026 Cuma) İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki devasa tarihi mekanlara rotanızı gönül rahatlığıyla çevirebilirsiniz. İşte en çok merak edilen o gözde mekanlar:Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı: Milli Saraylar'a bağlı olan bu iki devasa yapı, normal şartlarda haftanın belirli günleri kapalı olsa da, bugün (Cuma) resmi tatil kapsamında kapılarını ziyaretçilere açmaktadır.Galata Kulesi ve Kız Kulesi: Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde restore edilen bu eşsiz kuleler, bugün sabah 09.00 itibarıyla kesintisiz olarak ziyarete açıktır.Yerebatan Sarnıcı (İBB): İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzeler ve sarnıçlar da 1 Mayıs resmi tatilinde rutin çalışma saatleri (09.00 - 19.00) aralığında hizmet vermektedir.Anadolu'daki Ören Yerleri: Efes Antik Kenti, Göbeklitepe, Kapadokya Açık Hava Müzesi, Pamukkale Hierapolis gibi Türkiye'nin can damarı olan tüm antik kentler ve ören yerleri ziyaretçilerini bekliyor.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.