1 Mayıs spor salonları, MACFit açık mı 2026?

Göğüs, sırt veya bacak gününü resmi tatil yüzünden atlamak istemeyen demir aşıkları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o devasa spor komplekslerinin ve butik salonların kapıları bugün (Cuma) açık mı olacak?

Kısa, net ve pre-workout'unuzu (antrenman öncesi takviye) gönül rahatlığıyla içmenizi sağlayacak o müjdeli cevap: Evet! Türkiye'nin en büyük spor salonu zincirlerinden biri olan MACFit ve MAC kulüpleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde AÇIKTIR ve üyelerine hizmet vermeye devam etmektedir.

Kurumsal bir yapıya sahip olan dev fitness zincirleri, resmi tatillerde kepenk kapatmazlar. Ancak burada çok dikkat etmeniz gereken ufak bir detay var:

Hafta Sonu/Tatil Mesaisi: MACFit kulüpleri resmi tatillerde genellikle "Hafta Sonu" veya "Tatil" mesai saatleri prosedürünü uygular. Yani salonunuz normalde sabah 07.00'de açılıyorsa, bugün 08.00 veya 09.00'da açılmış olabilir; akşam ise 23.00 yerine 22.00'de kapanabilir.

Uygulamadan Kontrol Edin: Kapıda sürpriz yaşamamak için yola çıkmadan önce mutlaka telefonunuzdaki MAC+ uygulamasına girerek kendi kulübünüzün bugüne özel (1 Mayıs Cuma) kapanış saatini kontrol etmeniz tavsiye edilir.