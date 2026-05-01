Haber Tarihi: 01 Mayıs 2026 11:03 -
Güncelleme Tarihi:
01 Mayıs 2026 11:03
1 Mayıs spor salonları, MACFit açık mı 2026?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olmasını fırsat bilerek sabahın erken saatlerinde spor çantasını hazırlayan ve tatil gününü ter atarak değerlendirmek isteyen milyonlarca fitness tutkunu büyük bir ikilem yaşıyor! Kamu kurumlarının, bankaların ve pek çok işletmenin kepenk indirdiği bu özel günde, antrenman programını aksatmak istemeyen sporseverler arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "1 Mayıs'ta spor salonları açık mı? Bugün MACFit çalışıyor mu, kapalı mı, mahalle salonları kaça kadar açık?" sorguları spor ve yaşam sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte supplementini yudumlayıp yola çıkmaya hazırlananları yakından ilgilendiren o kritik resmi tatil çalışma düzeni...
Göğüs, sırt veya bacak gününü resmi tatil yüzünden atlamak istemeyen demir aşıkları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o devasa spor komplekslerinin ve butik salonların kapıları bugün (Cuma) açık mı olacak?
1 MAYIS'TA MACFİT AÇIK MI? (2026 ÇALIŞMA SAATLERİ)Kısa, net ve pre-workout'unuzu (antrenman öncesi takviye) gönül rahatlığıyla içmenizi sağlayacak o müjdeli cevap: Evet! Türkiye'nin en büyük spor salonu zincirlerinden biri olan MACFit ve MAC kulüpleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde AÇIKTIR ve üyelerine hizmet vermeye devam etmektedir.Kurumsal bir yapıya sahip olan dev fitness zincirleri, resmi tatillerde kepenk kapatmazlar. Ancak burada çok dikkat etmeniz gereken ufak bir detay var:Hafta Sonu/Tatil Mesaisi: MACFit kulüpleri resmi tatillerde genellikle "Hafta Sonu" veya "Tatil" mesai saatleri prosedürünü uygular. Yani salonunuz normalde sabah 07.00'de açılıyorsa, bugün 08.00 veya 09.00'da açılmış olabilir; akşam ise 23.00 yerine 22.00'de kapanabilir.Uygulamadan Kontrol Edin: Kapıda sürpriz yaşamamak için yola çıkmadan önce mutlaka telefonunuzdaki MAC+ uygulamasına girerek kendi kulübünüzün bugüne özel (1 Mayıs Cuma) kapanış saatini kontrol etmeniz tavsiye edilir.
