Sosyal medya yasağı ne zaman gelecek? 2026

Dijital dünyadaki varlığını sürdürmek isteyenler ve çocuklarının hesap durumunu merak eden aileler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok konuşulan devasa "yasak" kalkanı ne zaman iniyor?

Kısa, net ve milyonlarca aileyi yakından ilgilendiren o radikal karar: Sosyal medya yetişkinler için tamamen kapanmıyor ancak bugün (1 Mayıs 2026) Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kapsamında 15 yaşını doldurmamış çocuklara artık sosyal ağ hizmeti sunulamayacak!

Yaş Doğrulama Şartı: Sosyal ağ sağlayıcıları (Instagram, TikTok, YouTube vb.), bu hizmeti 15 yaş altına sunmamak için "yaş doğrulama" dâhil gerekli tüm teknik sistemleri kurmakla yükümlü kılındı.

Ayrıştırılmış Hizmet: 15 yaşını doldurmuş çocuklar için ise platformlar özel ve "ayrıştırılmış" (güvenli) bir hizmet sunmak zorunda olacak.

Ebeveyn Kontrolü Zorunluluğu: Dijital platformlara açık, anlaşılır ve kullanışlı ebeveyn kontrol araçları sağlama zorunluluğu getirildi. Bu araçlar sayesinde aileler; çocuklarının hesap ayarlarını kontrol edebilecek, kullanım süresini sınırlandırabilecek ve satın alma/ücretli üyelik işlemlerini doğrudan kendi onaylarına bağlayabilecek.

Düzenleme bugün itibarıyla kanunlaşıp yürürlüğe girmiş olsa da, fiili kısıtlamaların başlaması için teknoloji devlerine çok kritik bir uyum süresi tanındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre; söz konusu düzenlemenin teknik uygulama esaslarını belirleyecek olan bir yönetmelik yayımlanacak.

Bu yönetmeliğin yayımlanmasının ardından 6 ay içerisinde yaş doğrulama sistemleri ve 15 yaş altı kısıtlamaları Türkiye'de fiilen ve tamamen hayata geçmiş olacak. Yani global şirketler için o 6 aylık zorlu geri sayım resmen başladı!

Devasa sosyal medya şirketleri ve oyun platformları bu yasalara uymayı reddeder veya altyapılarını entegre etmezse, onları tarihin en ağır yaptırımları bekliyor!

Bant Daraltma Cezası: Reklam yasağı kararından sonra yükümlülüklerini yerine getirmeyen ağ sağlayıcıların internet trafiği bant genişliği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanının sulh ceza hâkimliğine başvurusuyla önce yüzde 50, 30 gün içinde hala uyum sağlanmazsa yüzde 90 oranına kadar daraltılabilecek. (Yüzde 90 daraltma, fiilen siteye erişimin neredeyse imkansız hale gelmesi demektir!)

Oyun ve Yurt Dışı Platformlarına Temsilci: Ayrıca, Türkiye'den günlük erişimi 100 bini aşan tüm yabancı oyun platformlarına ve oyun dağıtıcılarına da Türkiye'de resmi temsilci bulundurma zorunluluğu getirildi.