01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Galatasaray, Singo için teklif bekliyor

Galatasaray, Wilfried Singo için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

calendar 01 Mayıs 2026 08:15
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Üst üste 4. şampiyonluğuna koşar adım ilerleyen Galatasaray'da sadece dış transfer değil, iç transfer çalışmaları da başladı.

Sarı-kırmızılılar hem yeni sözleşme görüşmelerinde hem de Avrupa devlerinin takibi altındaki oyuncular konusunda bir hayli zorlanacak gibi görünüyor. Bu sezon milli takım araları ve sakatlıklar nedeniyle oldukça zorlu bir süreçten geçen sarı-kırmızılılar, gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi macerasını da düşünerek kadro derinliğini artırmanın hesaplarını yapıyor.

WILFRIED SINGO İÇİN KARAR

Bunun için de verim alınamayan oyuncular değerinde satılıp yerlerine daha iyileri getirilecek. Bu isimlerden biri Wilfried Singo. 30 milyon euro bonservis bedeli ve büyük umutlarla alınan 24 yaşındaki futbolcu beklentilerin altında kaldı.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Galatasaray Yönetimi, Singo'ya gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Oyuncudan zarar etmeden çıkmanın formülleri aranıyor.

Galatasaray'da bu sezon 27 maçta süre bulan Wilfried Singo, 2 gol attı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
