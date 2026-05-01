Rayo Vallecano, evinde tek golle avantajı kaptı

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Rayo Vallecano, sahasında Strasbourg'u 1-0 mağlup etti.

calendar 01 Mayıs 2026 00:07 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 00:13
Haber: Sporx.com
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Rayo Vallecano ile Strasbourg karşı karşıya geldi.

Vallecas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Rayo Vallecano, 1-0'lık skorla kazandı.

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golü 54. dakikada Alemao kaydetti.

Eşleşmenin rövanşı 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Turu geçen takım, Shakhtar Donetsk ile Crystal Palace arasındaki eşleşmeden tur atlayan tarafla finalde karşılaşacak.

