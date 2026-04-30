1. Lig'de son hafta hakemleri

Trendyol 1. Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

calendar 30 Nisan 2026 15:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'de 38. ve son hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

1 Mayıs Cuma:

14.30 Atakaş Hatayspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Ömer Faruk Gültekin

17.00 İstanbulspor-Adana Demirspor: Hatice Aydin Duygu

17.00 Boluspor-Serikspor: Hakan Ülker

20.00 Manisa FK-Sakaryaspor: Oğuzhan Gökçen

2 Mayıs Cumartesi:

16.00 Arca Çorum FK-Erzurumspor FK: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler: Ali Yılmaz

16.00 Özbeyli Bandırmaspor-Özbelsan Sivasspor: Batuhan Kolak

16.00 Esenler Erokspor-Atko Grup Pendikspor: Adnan Deniz Kayatepe

16.00 Sipay Bodrum FK-SMS Grup Sarıyer: Turgut Doman

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
