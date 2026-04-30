Zeki Murat Göle'den sıkıntılı tablo

Tedesco'nun gönderilmesinin ardından Fenerbahçe, sezonu Zeki Murat Göle'nin tamamlayacağı açıklanmıştı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, 3 farklı sezonda 4. defa takımın başına geçecek.

calendar 30 Nisan 2026 13:09
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Yönetimi, seçim kararı alırken bir flaş hamle daha yapıp Domenico Tedesco'nun görevine son vermişti. Ligde kalan 3 karşılaşmada takımın Zeki Murat Göle'ye emanet edildiği duyurulmuştu.

2014'ten beri Fenerbahçe'de çeşitli yaş kategorilerinde görev yapan Göle, daha önce 2019-20, 2021-22 sezonlarında ve bu sene ilk yarıdaki Gençlerbirliği maçında A takımın başında yer aldı. Sarı-Lacivertliler, 46 yaşındaki antrenörle ligde 6 maça çıktı.

Kanarya, 26 Aralık 2021'de Yeni Malatya'yı 2-0, sezonun ilk yarısında ise Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

9 kişilik Karagümrük'ü yenemedi

Fenerbahçe, 7 Mart 2020'de Denizlispor ile 2-2, 22 Aralık 2021'de ise Karagümrük'ün 38. dakikadan itibaren 9 kişi oynadığı maçta 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Zeki Göle'li Sarı-Lacivertliler, 14 Mart 2020'de Konyaspor'a 1-0, 10 Ocak 2022'de ise Adana Demirspor'a 2-1 yenildi. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 29 Aralık 2021'de Afyonspor'u 2-0'la geçti. Sarı-Lacivertliler, Zeki Murat Göle ile ligde kalan son 3 maçı kazanarak Trabzonspor ile girdiği 2.'lik yarışını önce bitirmeye çalışacak.

Zeki Murat Göle ne yaptı?

  O G B M A Y
Süper Lig 6 2 2 2 9 7
Türkiye Kupası 1 1 - - 2 -
Toplam 7 3 2 2 11 7

Tarih Rakip Tür Sonuç
31-08-2025 Gençlerbirliği Süper Lig 3-1 (d)
10-01-2022 Adana Demirspor Süper Lig 1-2
29-12-2021 Afyonspor Türkiye Kupası 2-0
26-12-2021 Yeni Malatyaspor Süper Lig 2-0
22-12-2021 F.Karagümrük Süper Lig 1-1 (d)
14-03-2020 Konyaspor Süper Lig 0-1 (d)
07-03-2020 Denizlispor Süper Lig 2-2
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
