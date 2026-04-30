Zeki Murat Göle'den sıkıntılı tablo

Fenerbahçe Yönetimi, seçim kararı alırken bir flaş hamle daha yapıp Domenico Tedesco'nun görevine son vermişti. Ligde kalan 3 karşılaşmada takımın Zeki Murat Göle'ye emanet edildiği duyurulmuştu.
2014'ten beri Fenerbahçe'de çeşitli yaş kategorilerinde görev yapan Göle, daha önce 2019-20, 2021-22 sezonlarında ve bu sene ilk yarıdaki Gençlerbirliği maçında A takımın başında yer aldı. Sarı-Lacivertliler, 46 yaşındaki antrenörle ligde 6 maça çıktı.
Kanarya, 26 Aralık 2021'de Yeni Malatya'yı 2-0, sezonun ilk yarısında ise Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.
9 kişilik Karagümrük'ü yenemedi
Fenerbahçe, 7 Mart 2020'de Denizlispor ile 2-2, 22 Aralık 2021'de ise Karagümrük'ün 38. dakikadan itibaren 9 kişi oynadığı maçta 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Zeki Göle'li Sarı-Lacivertliler, 14 Mart 2020'de Konyaspor'a 1-0, 10 Ocak 2022'de ise Adana Demirspor'a 2-1 yenildi. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 29 Aralık 2021'de Afyonspor'u 2-0'la geçti. Sarı-Lacivertliler, Zeki Murat Göle ile ligde kalan son 3 maçı kazanarak Trabzonspor ile girdiği 2.'lik yarışını önce bitirmeye çalışacak.
Zeki Murat Göle ne yaptı?
2014'ten beri Fenerbahçe'de çeşitli yaş kategorilerinde görev yapan Göle, daha önce 2019-20, 2021-22 sezonlarında ve bu sene ilk yarıdaki Gençlerbirliği maçında A takımın başında yer aldı. Sarı-Lacivertliler, 46 yaşındaki antrenörle ligde 6 maça çıktı.
Kanarya, 26 Aralık 2021'de Yeni Malatya'yı 2-0, sezonun ilk yarısında ise Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.
9 kişilik Karagümrük'ü yenemedi
Fenerbahçe, 7 Mart 2020'de Denizlispor ile 2-2, 22 Aralık 2021'de ise Karagümrük'ün 38. dakikadan itibaren 9 kişi oynadığı maçta 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Zeki Göle'li Sarı-Lacivertliler, 14 Mart 2020'de Konyaspor'a 1-0, 10 Ocak 2022'de ise Adana Demirspor'a 2-1 yenildi. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 29 Aralık 2021'de Afyonspor'u 2-0'la geçti. Sarı-Lacivertliler, Zeki Murat Göle ile ligde kalan son 3 maçı kazanarak Trabzonspor ile girdiği 2.'lik yarışını önce bitirmeye çalışacak.
Zeki Murat Göle ne yaptı?
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Süper Lig
|6
|2
|2
|2
|9
|7
|Türkiye Kupası
|1
|1
|-
|-
|2
|-
|Toplam
|7
|3
|2
|2
|11
|7
|Tarih
|Rakip
|Tür
|Sonuç
|31-08-2025
|Gençlerbirliği
|Süper Lig
|3-1 (d)
|10-01-2022
|Adana Demirspor
|Süper Lig
|1-2
|29-12-2021
|Afyonspor
|Türkiye Kupası
|2-0
|26-12-2021
|Yeni Malatyaspor
|Süper Lig
|2-0
|22-12-2021
|F.Karagümrük
|Süper Lig
|1-1 (d)
|14-03-2020
|Konyaspor
|Süper Lig
|0-1 (d)
|07-03-2020
|Denizlispor
|Süper Lig
|2-2