Beşiktaş aradığı orta sahayı Türkiye'de buldu

Beşiktaş, Gaziantep FK'da forma giyen ve Süper Lig'de 3 gol, 9 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki Drissa Camara'yı transfer listesine ekledi.

calendar 30 Nisan 2026 08:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de 4 yıldır zirve yarışından erken kopan Beşiktaş'ta yönetim gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için yoğun mesai harcıyor.

Kış transfer döneminde İnter'den kiralanan Kristjan Asllani'nin performansı yeterli bulunmadı. Arnavut ön liberonun satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı bildirildi. Siyah beyazlıların bu bölge için gündemine Gaziantep FK forması giyen Drissa Camara'nın geldiği iddia edildi.

DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Kırmızı-siyahlı kulüp ile olan mukavelesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam eden Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu, bu sezon forma giydiği 24 Süper Lig maçında 3 gol ve 9 asistlik performansıyla 12 gole direkt etki etti.

Beşiktaş teknik heyetinin 24 yaşındaki futbolcunun potansiyeline güvendiği ve transfer için 'okey' verdiği öğrenildi.

Gaziantep temsilcisinin geçen yaz Parma'dan 400 bin euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Camara'nın piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

PANATHINAIKOS PEŞİNDE

Drissa Camara'yı markaja alan kulüp sadece Beşiktaş değil. Yunanistan liginin köklü ekibi Panathinaikos da kırmızı-siyahlı futbolcunun durumunu takip ediyor.

Camara çok yönlü olduğu için teknik direktörlere taktiksel esneklik sağlıyor. 24 yaşındaki futbolcu, merkez orta saha dışında 10 numara ve sol kanat pozisyonlarında da görev yapıyor.

OLAITAN ÖRNEĞİ

Siyah-beyazlı yönetim, ara transfer döneminde Göztepe formasıyla önemli istatistiklere imza atan Junior Olaitan'ı renklerine bağlamıştı. Beninli yıldız gerek sol kanatta gerek orta sahada takıma dinamizm ve güç kattı. Beşiktaşlı kurmayları, Olaitan gibi performansıyla dikkat çeken Camara için de Gaziantep FK yönetimiyle masaya oturması bekleniyor.

SANE'NİN ARDINDAN İKİNCİ

Fildişi Sahili yıldız, Trendyol Süper Lig'de en fazla başarılı dripling yapan (48) oyuncular sıralamasında ikinci durumda. Bu kategoride Galatasaray'da forma giyen Leroy Sane zirvede yer alıyor.

Parma'nın altyapısında yetişen ve 2021 yazında A takıma yükselen Camara, 2 kez de Fildişi Sahili U23 Milli Takımı'nın formasını giydi.



Puan Durumu
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.