Galatasaray, 9 Mayıs'ta şov yapacak!

Galatasaray, 33. hafta mücadelesinde Antalyaspor'la RAMS Park'ta karşılaşacak ve şampiyonluk coşkusu yaşanacak. Futbolcular ile tribünler kenetlenecek, unutulmaz bir 90 dakika oynanacak.

calendar 30 Nisan 2026 09:23
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de son iç saha maçını 33. haftada 9 Mayıs Cumartesi günü Antalyaspor'a karşı oynayacak.

Bu hafta Samsunspor deplasmanında kazanması halinde 26. şampiyonluğunu ilan edecek Aslan, böylece Antalyaspor maçında taraftarlarının karşısına şampiyon apoletiyle çıkacak.

Üst üste 4. şampiyonluğunu bu hafta kazanmayı hedefleyen Cimbom, RAMS Park'taki son iç saha maçında müthiş bir coşku yaşayacak ve tarihi şampiyonluğunu kutlayacak.

BAYRAM HAVASI

Teknik Direktör Okan Buruk ve teknik heyeti, Aslantepe'de taraftarlarıyla kenetlenecek. Zafer turu Antalyaspor maçında atılacak. Ligdeki son iç saha maçının öncesinde ve sonrasında kutlamalar olacak.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekip bu hafta Samsunspor deplasmanında kazanamazsa, şampiyonluğun ilan edilmesi Antalyaspor maçına kalacak.

Sarı-kırmızılılara Antalyaspor önünde bir puan bile yetecek. Taraftarlar, RAMS Park'taki maçı her anlamda bayram havasında geçecek.

Şimdiden yoğun ilgi

Süper Lig'de 26. Şampiyonluğuna çok yakın olan Galatasaray'da taraftarlar şimdiden Antalyaspor maçını bekliyor.

Hem bu sezon RAMS Park'taki son iç saha maçı olması hem de sarı-kırmızılı takımın sahaya şampiyon apoletiyle çıkma ihtimali taraftarları hareketlendirdi. Sarı-kırmızılı kulübe şimdiden birçok yerden yoğun ilgi gelmeye başladı.

GS Store doldu taştı

Fenerbahçe derbisinde gelen 3-0'lık zafer ve şampiyonluğun çok yakın olması sonrası taraftarlar GS Store'lara akın etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, hem RAMS Park'ta bulunan GS Store mağazası hem de en yakın buldukları mağazalara giderek alışveriş yapmaya başladı. Taraftarlar sosyal medyada da forma alarak destek olma çağrısında bulundu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.