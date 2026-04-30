Rockets, Alperen Şengün'ün 'triple-double' eşiğindeki performansıyla Lakers'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk tur mücadelesinde Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a karşı üç maçlık mağlubiyet serisinin ardından üst üste 2. galibiyetini aldı.



Batı Konferansı play-off serisinin 5. maçında Rockets deplasmanda Lakers'ı 99-93 yenerek üst üste ikinci kez elenmekten kurtuldu ve seriyi 3-2'ye getirdi.



Rockets'ta "triple-double"a yakın bir performans gösteren milli basketbolcu Alperen Şengün; 14 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynarken Jabari Smith ise 22 sayı kaydetti.



Lakers'ta LeBron James 25 sayı, Austin Reaves ise 22 sayı attı.



- Cavaliers 3-2 öne geçti



Günün diğer karşılaşmasında Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı ilk tur 5. maçında konuk ettiği Toronto Raptors'ı 125-120'lik skorla mağlup etti ve seride 3-2 öne geçti.



Cavaliers'ta Evan Mobley ve James Harden, 23'er sayı kaydederken Raptors'ta ise RJ Barrett, 25 sayı attı.



- Pistons tur umutlarını sürdürdü



Doğu Konferansı'nda normal sezonun lideri Detroit Pistons, ilk tur serisinin 5. maçında konuk ettiği Orlando Magic'i 116-109 yendi.



Magic, bu mağlubiyete rağmen seride 3-2 önde bulunuyor.



Pistons'ta Cade Cunningham, 45 sayı kaydederken Magic'ten Paolo Banchero da 45 sayı ile karşılık verdi.



