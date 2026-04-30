Real Madrid, Hapoel Tel Aviv'i devirip seride öne geçti

EuroLeague play-off ilk maçında İspanya ekibi Real Madrid, sahasında İsrail temsilcisi Hapoel IBI Tel Aviv'i 86-82 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Movistar Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 27-18 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına da 48-33 üstünlükle gitti.
İkinci devrede skora ortak olamayan Hapoel IBI Tel Aviv karşısında üçüncü çeyreği 70-55 önde tamamlayan Real Madrid, mücadeleyi 86-82 kazandı.
İspanya ekibinde Facundo Campazzo, 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Konuk takımda ise Antonio Blakeney'nin 25 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
Real Madrid'in 1-0 öne geçtiği serinin ikinci karşılaşması, 1 Mayıs Cuma günü yine İspanya'da oynanacak.
Movistar Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 27-18 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına da 48-33 üstünlükle gitti.
İkinci devrede skora ortak olamayan Hapoel IBI Tel Aviv karşısında üçüncü çeyreği 70-55 önde tamamlayan Real Madrid, mücadeleyi 86-82 kazandı.
İspanya ekibinde Facundo Campazzo, 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Konuk takımda ise Antonio Blakeney'nin 25 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
Real Madrid'in 1-0 öne geçtiği serinin ikinci karşılaşması, 1 Mayıs Cuma günü yine İspanya'da oynanacak.