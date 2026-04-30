Real Madrid, Hapoel Tel Aviv'i devirip seride öne geçti

Real Madrid, EuroLeague play-off ilk maçında Hapoel IBI Tel Aviv karşısında 86-82 kazandı ve seride durumu 1-0'a getirdi.

calendar 29 Nisan 2026 23:53 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2026 02:21
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Real Madrid, Hapoel Tel Aviv'i devirip seride öne geçti
EuroLeague play-off ilk maçında İspanya ekibi Real Madrid, sahasında İsrail temsilcisi Hapoel IBI Tel Aviv'i 86-82 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Movistar Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 27-18 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına da 48-33 üstünlükle gitti.

İkinci devrede skora ortak olamayan Hapoel IBI Tel Aviv karşısında üçüncü çeyreği 70-55 önde tamamlayan Real Madrid, mücadeleyi 86-82 kazandı.

İspanya ekibinde Facundo Campazzo, 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Konuk takımda ise Antonio Blakeney'nin 25 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Real Madrid'in 1-0 öne geçtiği serinin ikinci karşılaşması, 1 Mayıs Cuma günü yine İspanya'da oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
