Embiid: "NBA'de 1'e 1 oyunda yenemeyeceğim kimse yok"

Yıldız oyuncu Joel Embiid önderliğindeki Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı ilk tur serisinin 5. maçında Boston Celtics karşısında kritik bir galibiyet elde ederken, Kamerunlu ismin maç sonrası açıklamaları dikkat çekti.

calendar 29 Nisan 2026 13:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



76ers, 113-97'lik skorla kazandığı mücadeleyle seride kalmayı başarırken, Embiid karşılaşmanın ardından bire bir oyun konusundaki iddiasını net bir şekilde ortaya koydu.

Embiid, maç sonrası basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Bu ligde herhangi bir oyuncuya karşı bire bir oynama konusunda şansımı oldukça yüksek görüyorum. Bunun durdurulabileceğini düşünmüyorum. Rakibin bana verdiği fırsatları değerlendirdim ve onlar savunma düzenini değiştirdiğinde en doğru şutu bulmaya çalıştım."

Maç boyunca Celtics farklı savunma stratejileri denese de Embiid her seferinde karşılık vermeyi başardı. Pota altındaki etkinliği, orta mesafe isabetleri ve üzerine gelen baskıyı doğru paslarla dağıtmasıyla hücumun kontrolünü elinde tuttu.

Yıldız oyuncu, agresif oyununun takım arkadaşlarına da alan açtığını vurguladı:

"Agresif oynadığımda bu durum diğer oyuncular için şut fırsatları yaratıyor. Önemli olan doğru dengeyi bulmak."

Bu denge, Philadelphia'nın galibiyetinde kilit rol oynadı. Embiid'in yarattığı iç tehdit, Boston savunmasının daralmasına neden olurken, bu durum takım arkadaşlarına geniş alanlar sundu.

Tyrese Maxey, oluşan boşlukları etkili şekilde değerlendirerek 25 sayıyla oynadı. Paul George ve VJ Edgecombe da toplamda 26 sayı ve çok sayıda üçlük isabetiyle hücuma katkı verdi.

Karşılaşmayı 33 sayı, 8 asist ve 4 ribaund ile tamamlayan Embiid, ihtiyaç duyulan her anda oyunun temposunu belirleyen isim oldu. Özellikle pota altındaki varlığı, Boston Celtics için gece boyunca en büyük problem olarak öne çıktı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.