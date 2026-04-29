Embiid: 'NBA'de 1'e 1 oyunda yenemeyeceğim kimse yok'

Yıldız oyuncu Joel Embiid önderliğindeki Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı ilk tur serisinin 5. maçında Boston Celtics karşısında kritik bir galibiyet elde ederken, Kamerunlu ismin maç sonrası açıklamaları dikkat çekti.



76ers, 113-97'lik skorla kazandığı mücadeleyle seride kalmayı başarırken, Embiid karşılaşmanın ardından bire bir oyun konusundaki iddiasını net bir şekilde ortaya koydu.



Embiid, maç sonrası basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:



"Bu ligde herhangi bir oyuncuya karşı bire bir oynama konusunda şansımı oldukça yüksek görüyorum. Bunun durdurulabileceğini düşünmüyorum. Rakibin bana verdiği fırsatları değerlendirdim ve onlar savunma düzenini değiştirdiğinde en doğru şutu bulmaya çalıştım."



Maç boyunca Celtics farklı savunma stratejileri denese de Embiid her seferinde karşılık vermeyi başardı. Pota altındaki etkinliği, orta mesafe isabetleri ve üzerine gelen baskıyı doğru paslarla dağıtmasıyla hücumun kontrolünü elinde tuttu.



Yıldız oyuncu, agresif oyununun takım arkadaşlarına da alan açtığını vurguladı:



"Agresif oynadığımda bu durum diğer oyuncular için şut fırsatları yaratıyor. Önemli olan doğru dengeyi bulmak."



Bu denge, Philadelphia'nın galibiyetinde kilit rol oynadı. Embiid'in yarattığı iç tehdit, Boston savunmasının daralmasına neden olurken, bu durum takım arkadaşlarına geniş alanlar sundu.



Tyrese Maxey, oluşan boşlukları etkili şekilde değerlendirerek 25 sayıyla oynadı. Paul George ve VJ Edgecombe da toplamda 26 sayı ve çok sayıda üçlük isabetiyle hücuma katkı verdi.



Karşılaşmayı 33 sayı, 8 asist ve 4 ribaund ile tamamlayan Embiid, ihtiyaç duyulan her anda oyunun temposunu belirleyen isim oldu. Özellikle pota altındaki varlığı, Boston Celtics için gece boyunca en büyük problem olarak öne çıktı.



