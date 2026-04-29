28 Nisan
PSG-Bayern Munih
5-4
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
2-2
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
1-2
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
0-0
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
0-1
28 Nisan
Feirense-Torreense
0-0

Beşiktaş'ta Lukaku harekatı!

Beşiktaş'ın forvet transferi için listesine aldığı Romelu Lukaku ismi öne çıkıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da övgüyle bahsettiği Belçikalı golcüye sıcak baktığı iddia ediliyor.

calendar 29 Nisan 2026 09:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş forvete takviye yapmak istiyor. Siyah- beyazlılarda birçok isim transfer listesinde yer alırken, Romelu Lukaku adı ön plana çıktı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da daha önce olumlu görüş bildirdiği 32 yaşındaki Belçikalı forvet, sezon sonunda Napoli'den ayrılmayı planlıyor. İtalyan kulübünde bu sezon sakatlıklar ve teknik ekipler yaşadığı sorunlar nedeniyle formasından uzak kalan Lukaku, kariyerine yeni bir takımda devam etmeyi hedefliyor.

NAPOLI VEDAYA SICAK

Sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek Romelu Lukaku'nun Napoli ile yollarını ayırmak istediği vurgulandı. Deneyimli yıldız, geçtiğimiz sezon Serie A'da şampiyon olan Napoli'de 36 maçta 14 gol, 10 asistle 24 gole direkt katkı yaparak dikkat çekti. Napoli'nin de Lukaku'nun ayrılığına sıcak baktığı ifade edildi. 32 yaşındaki yıldızın şu anda gelecek tekliflere hazır olduğu ve kariyerinde farklı bir yol çizeceği aktarıldı. Beşiktaş'ın da sezon sonunda temaslar kurarak görüşmeleri başlatmak istediği bildirildi.

7 MAÇTA FORMA GİYDİ

Romelu Lukaku bu sezon Napoli'de sadece 7 maçta oynadı. Belçikalı yıldız, Serie A'da 5 mücadelede 1 gol atarken, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde de birer maçta süre aldı. Lukaku dönem dönem Conte ile de sorun yaşadı.

MÜTHİŞ BİR KARİYER

Avrupa futbolunun önde gelen golcüleri arasında yer alan Romelu Lukaku, kariyeriyle dikkat çekiyor. Özellikle İtalya'da şampiyonluklar kazanan Belçikalı yıldız, hem Napoli hem de İnter ile Serie A'da zirveye çıktı. Chelsea ile de FA Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kaldıran Lukaku, kariyerinin başında Belçika'da Anderlecht'le 2 şampiyonluk yaşadı, gol krallığı kazandı.

SERGEN YALÇIN'DAN ÖVGÜLER

Teknik Direktör Sergen Yalçın daha önce Romelu Lukaku için övgü dolu sözler kullanmıştı. Belçikalı yıldızın forvetteki meziyetlerinden övgüyle bahseden Sergen Yalçın'ın kendi takımında çalışmaya sıcak baktığı ifade edildi. Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket etmesi bekleniyor.

SAĞLIK RAPORU ÖNEMLİ

Romelu Lukaku, Napoli'de bu sezon sakatlıklarla uğraştı. İtalyan ekibinde formasından uzak kalan Lukaku'nun sağlık raporları büyük önem taşıyor. Beşiktaş'ın da transfer görüşmeleri yapması halinde sağlık ekibiyle beraber Lukaku'nun sakatlığı ve mevcut durumu hakkında detaylı bilgi toplayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
