28 Nisan
PSG-Bayern Munih
5-471'
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
2-290'
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
1-287'
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
0-090'
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
0-186'
28 Nisan
Feirense-Torreense
0-0

Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta ikinci oldu!

Temsilcimiz Beşiktaş Gain, EuroCup final serisi İkinci maçında Bourg Bresse'e 73-71 mağlup oldu. İlk maçı 72-60 kazanan Fransız ekibi, seride durumu 2-0 yaptı ve kupaya uzanan taraf oldu.

calendar 28 Nisan 2026 22:46 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2026 23:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta ikinci oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş GAİN, EuroCup final serisinin ikinci maçında Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'la deplasmanda karşı karşıya geldiği maçtan 73-71 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Cosea JL Bourg şampiyon olurken Beşiktaş GAİN EuroCup'a finalde veda etti. 

Her iki takımın da özellikle pota altında ürettiği karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk 5 dakikası ev sahibi ekibin 2 sayılık üstünlüğüyle geçildi: 11-9. Ev sahibi takım ilk periyodun bitimine 1.54 kala Mitchell'ın basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 23-13. Bourg ilk periyottan 8 sayı farkla önde ayrıldı: 25-17.

Beşiktaş GAİN 2'inci çeyreğe Jonah Mathews'un 3 sayılık basketinin ardından Berk Uğurlu'nun pota altı basketiyle başladı: 25-22. Siyah-beyazlı ekip 10 sayı geriye düştüğü ilk yarıda bitime 5.19 kala Anthony Brown'ın üç sayılık basketiyle skora dengeyi getirdi: 29-29. Beşiktaş GAİN, ilk yarının bitimine 1.57 kala Brynton Lemar'ın serbest atışlarıyla öne geçti: 35-37. Temsilcimiz soyunma odasına da 40-38 önde gitti.

2'nci yarıya uzunlarıyla pota altında etkili başlayan Beşiktaş GAİN farkı açmaya başladı. Ancak basit top kayıpları yapan siyah beyazılar 3'üncü periyodun bitimine 3.24 kala rakibin skoru 48-48'de eşitlemesine engel olamadı. Büyük çekişmeye sahne olan 3'üncü çeyrek, Agee'nın son saniyedeki 3 sayılık basketiyle 55-52 ev sahibi ekip üstünlüğüyle tamamlandı.

Büyük çekişmeye sahne olan maçın son periyodunun bitimine 15 saniye kala Mathews'ın 3 sayılık basketiyle skora denge geldi: 71-71. Ancak rakibinin son saniye basketine engel olamayan temsilcimiz maçı 73-71 kaybederek EuroCup'a finalde veda etti.

SALON: EKINOX 

HAKEMLER: Tomislav Hordov, Marcin Kowalski, Manuel Attard

JL BOURG BASKET: Mcghee 3, Mitchell 9, Moulare 3, Labanca, Mcdowell-White 9, Gach 7, Agee 5, Mbaya, Lindo 2, Kokila 18, Mokoka 17

BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 18, Dotson 6, Sertaç Şanlı, Berk Uğurlu 6, Yiğit Arslan, Morgan 2, Lemar 13, A. Brown 10, Thomas, V. Brown 2, Zizic 14

1'İNCİ PERİYOT: 25-17

DEVRE: 38-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-52

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.