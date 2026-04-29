Beşiktaş'ta kalıcı çözüm: Grimaldo

Sol beke kalıcı çare arayan Beşiktaş, rotasını Almanya'ya çevirdi.
2023'ten beri Bayern Leverkusen'de forma giyen Alejandro Grimaldo, siyah-beyazlıların sol bekteki önceliği olacak. Alman ekibinde son sezonuna girmeye hazırlanan 30 yaşındaki oyuncuya İspanya'dan da talipler var.
Beşiktaş ise yıllık 1.5 milyon Euro kazanan Grimaldo'ya yapacağı öneri ile şimdiden aklını çelmeyi kesin görüyor. Ülkesinden gelecek tekliflerin kendi temaslarında sundukları ücrete yetişemeyeceğinden emin olan Beşiktaş yönetimi, Bayer Leverkusen ile masaya oturacak.
Leverkusen Bedelsiz Transfer Etmişti
1.71'lik oyuncu için 20 milyon Euro bonservis bekleyen Bayer Leverkusen ile yapılacak pazarlıklarda siyah-beyazlı ekibin aklındaki bedel bonuslarla 12 milyon Euro... Grimaldo, 2023'te bedelsiz olarak Benfica'dan Leverkusen'e geçmişti.
B Planı: WOLFE
Sol bekte B planı David Moller Wolfe yine gündemle. Devre arasında da yönetimin temas kurduğu Norveçli oyuncunun kontratı devam ediyor. 10 milyon Euro piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki oyuncu için kulübü Wolverhampton da masaya oturmaya hazır durumda.
