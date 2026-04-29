28 Nisan
PSG-Bayern Munih
5-4
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
2-2
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
1-2
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
0-0
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
0-1
28 Nisan
Feirense-Torreense
0-0

Beşiktaş'ta kalıcı çözüm: Grimaldo

Beşiktaş, Alejandro Grimaldo transferini bitirerek sol bekte uzun yıllar sürecek bir istikrar hedefliyor.

calendar 29 Nisan 2026 08:36 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2026 08:41
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Sol beke kalıcı çare arayan Beşiktaş, rotasını Almanya'ya çevirdi.

2023'ten beri Bayern Leverkusen'de forma giyen Alejandro Grimaldo, siyah-beyazlıların sol bekteki önceliği olacak. Alman ekibinde son sezonuna girmeye hazırlanan 30 yaşındaki oyuncuya İspanya'dan da talipler var.

Beşiktaş ise yıllık 1.5 milyon Euro kazanan Grimaldo'ya yapacağı öneri ile şimdiden aklını çelmeyi kesin görüyor. Ülkesinden gelecek tekliflerin kendi temaslarında sundukları ücrete yetişemeyeceğinden emin olan Beşiktaş yönetimi, Bayer Leverkusen ile masaya oturacak.

Leverkusen Bedelsiz Transfer Etmişti
1.71'lik oyuncu için 20 milyon Euro bonservis bekleyen Bayer Leverkusen ile yapılacak pazarlıklarda siyah-beyazlı ekibin aklındaki bedel bonuslarla 12 milyon Euro... Grimaldo, 2023'te bedelsiz olarak Benfica'dan Leverkusen'e geçmişti.

B Planı: WOLFE
Sol bekte B planı David Moller Wolfe yine gündemle. Devre arasında da yönetimin temas kurduğu Norveçli oyuncunun kontratı devam ediyor. 10 milyon Euro piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki oyuncu için kulübü Wolverhampton da masaya oturmaya hazır durumda.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
