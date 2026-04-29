Samandıra'da Ederson krizi

Galatasaray maçında kırmızı kartla oyun dışında kalan Ederson gündemden düşmüyor.



Brezilyalı kaleci için Samandıra'da sular durulmuyor. Kulüp içinde yaşanan gelişmelere göre Ederson'un sadece performansı değil, saha içi ve saha dışındaki tavırları da rahatsızlık yaratmış durumda.



Takım arkadaşlarının, Ederson'un davranışlarından memnun olmadığı ve özellikle son dönemde yaşanan iletişim problemlerinin soyunma odasına yansıdığı öğrenildi.



İSTENMEYEN ADAM



Tecrübeli file bekçisinin bazı anlarda bireysel hareket etmeye yatkın tavırlarının, takım içi uyumu olumsuz etkilediği ifade ediliyor.



Ederson, performansı ve arkadaşlarına davranışları ile Sarı-Lacivertliler'de istenmeyen isim konumunda bulunuyor.



