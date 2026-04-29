28 Nisan
PSG-Bayern Munih
5-4
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
2-2
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
1-2
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
0-0
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
0-1
28 Nisan
Feirense-Torreense
0-0

Samandıra'da Ederson krizi

Ederson, performansı ve takım içindeki tavırları nedeniyle Samandıra'da kriz çıkardı. Brezilyalı kalecinin takım arkadaşları arasında istenmeyen isim haline geldiği öne sürülüyor.

29 Nisan 2026 08:36
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray maçında kırmızı kartla oyun dışında kalan Ederson gündemden düşmüyor.

Brezilyalı kaleci için Samandıra'da sular durulmuyor. Kulüp içinde yaşanan gelişmelere göre Ederson'un sadece performansı değil, saha içi ve saha dışındaki tavırları da rahatsızlık yaratmış durumda.

Takım arkadaşlarının, Ederson'un davranışlarından memnun olmadığı ve özellikle son dönemde yaşanan iletişim problemlerinin soyunma odasına yansıdığı öğrenildi.

İSTENMEYEN ADAM

Tecrübeli file bekçisinin bazı anlarda bireysel hareket etmeye yatkın tavırlarının, takım içi uyumu olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

Ederson, performansı ve arkadaşlarına davranışları ile Sarı-Lacivertliler'de istenmeyen isim konumunda bulunuyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
