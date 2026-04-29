Ederson kaç maç ceza alacak? Futbol Disiplin Talimatı ne diyor?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören Ederson, hakaret ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.



TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."





KAÇ MAÇ YOK?



Ederson'un PFDK'ye sevk edilmesinin ardından ne kadar ceza alacağı merak konusu oldu. Peki, 36 ve 41. maddelerden sevk edilmek ne anlama geliyor? İşte Ederson'u bekleyen olası men cezaları…





İŞTE OLASI CEZALAR



Sportmenliğe aykırı hareket (Madde 36): 1 ila 3 maç men cezası



Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme (Madde 41): 3 ila 7 maç





FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI



- Süper Lig 32. Hafta: Başakşehir



- Süper Lig 33. Hafta: Konyaspor (D)



- Süper Lig 34. Hafta: Eyüpspor



