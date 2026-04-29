28 Nisan
PSG-Bayern Munih
5-4
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
2-2
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
1-2
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
0-0
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
0-1
28 Nisan
Feirense-Torreense
0-0

Vincent Kompany: "Maç öncesi hissetmiştim"

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, PSG ile oynadıkları maçın ardından konuştu.

calendar 29 Nisan 2026 01:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Vincent Kompany: 'Maç öncesi hissetmiştim'
Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, PSG ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR MAÇ OLACAĞINI HİSSETMİŞTİM"

"Bu iki takım bu anlayışla sahaya çıktığında böyle bir maçın ortaya çıkması normal. Böyle bir karşılaşma olabileceğini hissetmiştim" diyen Bayern teknik direktörü, iki ekibin de uzun süre hücumu düşündüğünü ve kontrolün sık sık el değiştirdiğini vurguladı. Yedikleri beş gole rağmen turun hala açık olduğunu belirten Kompany, "Normalde yarı finalde beş gol yediğinizde iş biter. Ama biz dört gol attık"

"KAZANMAK ZORUNDAYIZ" 

Rövanş öncesi odağını hızlıca Münih'e çeviren 40 yaşındaki teknik adam, "Bildiklerimiz şu: Sıradaki maç evimizde ve kazanmak zorundayız. Bunu sahamızda çok sık yapıyoruz. Taraftarlarımızın tam desteğiyle inanç kesinlikle var" dedi.

"KENDİ SAHAMIZDA YAPABİLİRİZ"

Paris'te sergilenen hücum performansının kendisine güven verdiğini belirten Kompany, "PSG deplasmanında dört gol attık. Gol bulabiliyoruz, bunu kendi sahamızda da yapabileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

PENALTI İÇİN TEPKİ

Öte yandan bazı hakem kararlarından memnun olmadığını dile getiren Belçikalı teknik adam, özellikle ilk yarının sonlarına doğru verilen penaltıya tepki gösterdi.

"O penaltı bence oldukça tartışmalı" diyen Kompany, pozisyonun net olmadığını savundu: "Gördüğüm kadarıyla top önce vücuda, sonra kola geliyor."

"YETERİNCE İYİ SAVUNAMADIK"

Savunma performansına da değinen Kompany, PSG'nin özellikle top kazandıktan sonra çok tehlikeli olduğunu söyledi:

"Topu kazandıklarında kontra ataklarda çok etkili oluyorlar. İkinci yarıda bunu yeterince iyi savunamadık."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
