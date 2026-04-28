28 Nisan
PSG-Bayern Munih
5-470'
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
2-290'
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
1-286'
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
0-090'
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
0-186'
28 Nisan
Feirense-Torreense
0-0

Fenerbahçe Beko ilk maçta avantajı kaptı

Fenerbahçe Beko, Play-Off'ta konuk ettiği Zalgiris Kaunas'ı 89-78 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

calendar 28 Nisan 2026 22:44 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2026 22:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko ilk maçta avantajı kaptı
Fnerbahçe Beko, EuroLeague Play-Off serisi ilk maçında Zalgiris Kaunas ile karşılaştı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko 89-78 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçti.

Toplam 3 galibiyete ulaşan takım Final Four'a kalacağı turun ikinci maçı 30 Nisan'da yine İstanbul'da oynanacak.

Maça istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe Beko karşısında Williams-Goss'un yönlendirdiği hücumlardan skor üreten Zalgiris, 5. dakikada 6 sayılık üstünlük yakaladı: 4-10. Savunmasını sertleştirerek oyunu dengeleyen sarı-lacivertli takım, Baldwin'in basketiyle 8. dakikada öne geçti: 15-14. Skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği kalan bölümde Tarık Biberovic ile bitime 1 saniye kala 3 sayılık basket bulan Fenerbahçe, ilk periyodu 22-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertliler, Zalgiris'e fazla sayı şansı tanımadı. Fenerbahçe Beko, Melli'nin pota altından kaydettiği basketle 16. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 34-23. Sarı-lacivertli ekip, başından sonuna üstün oynadığı ve 3'ü Tarık'tan olmak üzere dış atışlardan 5 kez isabet bulduğu bu periyodu 47-29 önde tamamlayarak soyunma odasına 18 sayılık avantajla gitti.

Üçüncü periyotta Fenerbahçe, savunmada ve hücumda organize olmakta zorlandı. Williams-Goss ve Wright ile üst üste sayılar bulan Zalgiris, 26. dakikada farkı 6'ya kadar indirdi: 51-45. Sarı-lacivertliler, Litvanya temsilcisinin daha üstün oynadığı bu çeyreği 65-57 önde bitirdi.

Dördüncü çeyrekte toparlanan Fenerbahçe Beko, ilk 3,5 dakikada Zalgiris'in sadece 3 sayı bulmasına izin verdi. Deneyimli oyuncu De Colo'nun da devreye girmesiyle hücumda daha iyi organize olan sarı-lacivertliler, Melli'nin peş peşe kaydettiği basketle 26. dakikada 17 sayılık fark yakaladı: 77-60. Fenerbahçe'ye Williams-Goss ve Francisco'nun kazandırdığı sayılarla çabuk yanıt veren Zalgiris, 38. dakikada farkı 7'ye indirdi: 83-76.

Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli takım, sahadan 89-78 galip ayrıldı ve play-off serisinde 1-0 öne geçti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Boris Ryzhyk (Ukrayna), Thomas Bissuel (Fransa)

Fenerbahçe Beko: Hall 4, Horton-Tucker 15, Tarık Biberovic 26, Melli 13, Birch, Silva 2, De Colo 4, Colson 8, Jantunen, Baldwin 17, Boston

Zalgiris: Williams-Goss 24, Francisco 15, Butkevicius, Tubelis 11, Wright 19, Brazdeikis, Giedraitis, Lo 1, Sleva 1, Birutis 4, Sirvydis, Ulanovas 3

1. Periyot: 22-20

Devre: 47-29

3. Periyot: 65-57

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
