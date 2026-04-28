Göztepe'nin eli güçlendi

Eksik oyuncularının dönmesiyle kadrosu güçlenen Göztepe, Trabzonspor deplasmanına ideal 11'ine yakın bir kadroyla çıkmaya hazırlanıyor.

28 Nisan 2026 14:01
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig'de dün TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 yenilip şampiyonluk şansını çok zora sokan Trabzonspor'la cumartesi günü deplasmanda karşı karşıya gelecek Göztepe'nin cezalı, sakat ve hasta oyuncularının takıma dönmesi teknik ekibi rahatlattı.

Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik bir virajı dönmeye çalışacak sarı-kırmızılılarda, kart cezalarını tamamlayan Brezilyalı stoper Heliton, orta saha oyuncuları Nijeryalı Dennis ve Tanzanyalı Miroshi'nin yanı sıra sakatlığını tamamen atlatan sağ bek Ogün'ün Trabzon deplasmanında görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alacağı kaydedildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Hesap.com Antalyaspor maçında oynatamadığı Heliton, Dennis ve Miroshi'yi yeniden ilk 11'e dahil edeceği kaydedildi.

Trabzon'da ideal bir kadroyla sahaya çıkacak Göztepe'de geçen hafta eksiklerin yerine görev yapan defans oyuncusu Taha ile orta sahada forma giyen isimler Krastev ve Mohemmed'in kızağa çekileceği öğrenildi. Yine gribal enfeksiyondan dolayı Antalyaspor müsabakasının kadrosunda yer almayan orta saha Efkan ile golcü Guilherme Luiz'in de tedavilerinin tamamlandığı bildirildi. Sezonu kapatan sol bek İsmail Köybaşı dışında eksik oyuncusu bulunmayan Göz-Göz, son 3 haftaya girilirken 51 puan ve averajla 6'ncı basamakta. Trabzonspor ise 65 puanla 3'üncü durumda.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
