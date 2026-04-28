Göztepe'nin eli güçlendi

Süper Lig'de dün TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 yenilip şampiyonluk şansını çok zora sokan Trabzonspor'la cumartesi günü deplasmanda karşı karşıya gelecek Göztepe'nin cezalı, sakat ve hasta oyuncularının takıma dönmesi teknik ekibi rahatlattı.



Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik bir virajı dönmeye çalışacak sarı-kırmızılılarda, kart cezalarını tamamlayan Brezilyalı stoper Heliton, orta saha oyuncuları Nijeryalı Dennis ve Tanzanyalı Miroshi'nin yanı sıra sakatlığını tamamen atlatan sağ bek Ogün'ün Trabzon deplasmanında görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alacağı kaydedildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Hesap.com Antalyaspor maçında oynatamadığı Heliton, Dennis ve Miroshi'yi yeniden ilk 11'e dahil edeceği kaydedildi.



Trabzon'da ideal bir kadroyla sahaya çıkacak Göztepe'de geçen hafta eksiklerin yerine görev yapan defans oyuncusu Taha ile orta sahada forma giyen isimler Krastev ve Mohemmed'in kızağa çekileceği öğrenildi. Yine gribal enfeksiyondan dolayı Antalyaspor müsabakasının kadrosunda yer almayan orta saha Efkan ile golcü Guilherme Luiz'in de tedavilerinin tamamlandığı bildirildi. Sezonu kapatan sol bek İsmail Köybaşı dışında eksik oyuncusu bulunmayan Göz-Göz, son 3 haftaya girilirken 51 puan ve averajla 6'ncı basamakta. Trabzonspor ise 65 puanla 3'üncü durumda.



