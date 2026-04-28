Pat Riley: 'Butler takasından sonra gelişim gösterdik'

Miami Heat başkanı Pat Riley, Jimmy Butler ile yolların ayrılmasının ardından takımın gelişim gösterdiğini savundu.



Basın toplantısında konuşan Riley, sezonu değerlendirirken rakamların ilerlemeye işaret ettiğini belirtti:



"Son 10 yılda sadece bir kez 50 galibiyet aldık. 48, 46, 44 galibiyetler gördük. Jimmy takasından sonra geçen yıl 37 galibiyet aldık, bu yıl ise altı galibiyet daha fazla kazandık. Bu bir gelişimdir."



Riley, ilerlemenin her zaman dramatik sıçramalarla gelmediğini vurgulayarak küçük adımların önemine dikkat çekti. Heat, geçtiğimiz sezonu 37-45 ile tamamlarken bu sezon 43-39 derecesi elde etti.



Ancak bu tablo, playoff performansıyla birlikte değerlendirildiğinde daha karmaşık bir hal alıyor. Miami, bu sezon play-in turnuvasında Charlotte Hornets'a elenerek playofflara kalamadı. Bir önceki sezon ise daha az galibiyete rağmen play-in'den çıkarak playoff bileti almıştı.



Bu durum, Butler'ın etkisini daha net ortaya koyuyor. Butler, Miami'de geçirdiği altı sezonda takımı birçok kez derin playoff serilerine taşıdı. 2019-20 sezonunda NBA Finalleri'ne çıkan Heat, 2021-22'de finallere bir galibiyet uzaklıkta kaldı. 2022-23 sezonunda ise sekizinci sıradan gelip yeniden Finaller'e yükselerek büyük bir sürprize imza attı.



Butler bu süreçte 326 maçta 21.0 sayı, 6.0 ribaund ve 5.7 asist ortalamaları yakalayarak takımın iki yönlü lideri oldu.



Riley, ayrıca görevini bırakmayacağını da net şekilde ifade etti. Emeklilik ya da istifa düşünmediğini belirten tecrübeli yönetici, takımın mevcut durumundan dolayı özür dilemeyeceğini söyledi.



Öte yandan Butler, Golden State Warriors formasıyla kariyerine yeni bir yön verdi. Ancak sezon içinde yaşadığı ACL sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Butler, 68 maçta 19.1 sayı, 5.5 ribaund ve 5.3 asist ortalamaları yakaladı.



Riley'nin açıklamaları, istatistiksel gelişim ile rekabetçi başarı arasındaki fark nedeniyle farklı yorumlara neden oluyor. Miami'nin önümüzdeki dönemde Giannis Antetokounmpo gibi büyük bir yıldız için hamle yapabileceği konuşulurken, kulübün uzun vadeli hedefleri doğrultusunda daha agresif adımlar atması bekleniyor.



