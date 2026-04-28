28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

McDaniels, Nuggets taraftarına meydan okudu: "Bu ortama bayılıyorum"

Minnesota Timberwolves forveti Jaden McDaniels, Denver Nuggets karşısında oynanan 5. maçta taraftarların hedefi haline gelmesine rağmen özgüvenini korudu.

calendar 28 Nisan 2026 14:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Minnesota'nın 125-113 mağlup olduğu karşılaşmada Denver taraftarları, maç boyunca "McDaniels berbat" tezahüratlarıyla genç oyuncuya baskı kurdu. Ancak McDaniels, maç sonrası yaptığı açıklamada bu atmosferden rahatsız olmadığını açıkça ifade etti.

McDaniels, "Bu ortama bayılıyorum. Herkes bana karşı, nefret tamamen bana yönelmiş durumda. Bunu seviyorum. Umurumda değil, bundan besleniyorum. Bugün kaybettik ama bir sonraki maçı kazanacağız," ifadelerini kullandı.

Serinin başından bu yana iki takım arasında tansiyon yüksek seyrediyor. McDaniels, 2. maçın ardından Nuggets'ı "kötü savunma yapan bir takım" olarak nitelendirmiş, 4. maçta yaşanan temaslar ve tepkiler ise gerginliği daha da artırmıştı.

maçta ise Denver uzun süre oyunun kontrolünü elinde tuttu ve farkı 27 sayıya kadar çıkardı. Nuggets, %57 saha içi isabetiyle oynarken Minnesota'nın hatalarını sert şekilde cezalandırdı. Timberwolves'un yaptığı 25 top kaybı, Denver adına 35 sayıya dönüştü.

Denver'da Jokic'in triple-double performansına ek olarak, Jamal Murray 24 sayı, 7 asist ve 4 top çalma, Spencer Jones ise 20 sayı ve etkili savunma katkısıyla galibiyette önemli rol oynadı.

McDaniels ise karşılaşmayı 13 sayı, 3 ribaund ve 4 top kaybıyla tamamladı. Minnesota, Denver'ın tempo ve top paylaşımına ayak uydurmakta zorlandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.