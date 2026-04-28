McDaniels, Nuggets taraftarına meydan okudu: 'Bu ortama bayılıyorum'

Minnesota Timberwolves forveti Jaden McDaniels, Denver Nuggets karşısında oynanan 5. maçta taraftarların hedefi haline gelmesine rağmen özgüvenini korudu.



Minnesota'nın 125-113 mağlup olduğu karşılaşmada Denver taraftarları, maç boyunca "McDaniels berbat" tezahüratlarıyla genç oyuncuya baskı kurdu. Ancak McDaniels, maç sonrası yaptığı açıklamada bu atmosferden rahatsız olmadığını açıkça ifade etti.



McDaniels, "Bu ortama bayılıyorum. Herkes bana karşı, nefret tamamen bana yönelmiş durumda. Bunu seviyorum. Umurumda değil, bundan besleniyorum. Bugün kaybettik ama bir sonraki maçı kazanacağız," ifadelerini kullandı.



Serinin başından bu yana iki takım arasında tansiyon yüksek seyrediyor. McDaniels, 2. maçın ardından Nuggets'ı "kötü savunma yapan bir takım" olarak nitelendirmiş, 4. maçta yaşanan temaslar ve tepkiler ise gerginliği daha da artırmıştı.



maçta ise Denver uzun süre oyunun kontrolünü elinde tuttu ve farkı 27 sayıya kadar çıkardı. Nuggets, %57 saha içi isabetiyle oynarken Minnesota'nın hatalarını sert şekilde cezalandırdı. Timberwolves'un yaptığı 25 top kaybı, Denver adına 35 sayıya dönüştü.



Denver'da Jokic'in triple-double performansına ek olarak, Jamal Murray 24 sayı, 7 asist ve 4 top çalma, Spencer Jones ise 20 sayı ve etkili savunma katkısıyla galibiyette önemli rol oynadı.



McDaniels ise karşılaşmayı 13 sayı, 3 ribaund ve 4 top kaybıyla tamamladı. Minnesota, Denver'ın tempo ve top paylaşımına ayak uydurmakta zorlandı.



