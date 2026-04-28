28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

Trabzonspor'dan 2026'da ilk deplasman mağlubiyeti!

Konyaspor'a kaybeden Trabzonspor, 2026 yılındaki ilk deplasman yenilgisini yaşadı.

calendar 28 Nisan 2026 12:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor, 2026 yılındaki ilk deplasman yenilgisini yaşadı.

En son ilk yarının son haftasında 22 Aralık 2025'te Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, ligde 126 gün sora dış sahada yenilgi yaşadı.

Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından ligde çıktığı 7 deplasman maçının 5'ini kazanan, 2'sinde ise berabere kalan Karadeniz ekibinin, TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyetiyle yenilmezlik serisi sona erdi.

Dış sahada 10 resmi maç sonra yenilgi

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi bu yıl Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 9 deplasman müsabakasında yenilgi yüzü görmedi.

Ligde 7 dış saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 galibiyet elde etti.

Bordo-mavililer, ligde Kocaelispor ve Gaziantep FK'yi 2-1, Samsunspor'u 3-0, Zecorner Kayserispor'u 3-1, ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederken Hesap.com. Antalyaspor ve Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise İstanbulspor'u 6-1, RAMS Başakşehir'i ise 4-2 mağlup etti.

Trabzonspor, bu yıl 10 deplasman maçı sonrası yenilgiyle tanıştı.

Deplasmanda 3 yenilgi

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda yaptığı 16 karşılaşmada 3 mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi, ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye 1-0, Gençlerbirliği'ne 4-3, son olarak da TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 kaybetti.

İç sahadan 1 puan fazla topladı

Trabzonspor, ligde deplasmanda oynadığı 16 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 33 puan elde etti.

Bordo-mavili takım, iç sahada ise 15 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi sonucunda 32 puan alarak dış sahadan 1 puan az topladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
