Abdullah Kavukcu'dan Yasin Kol'a tepki!

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 ile geçti ama devre arasında hakem Yasin Kol'a tepki vardı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu koridorda Kol'a yönelik olarak "İki tane penaltımızı vermedin. Sana yazıklar olsun. Yeter artık. Galatasaray'ın sürekli aleyhine çalışıyorsun." diye bağırdığı duyuldu.
Temsilcinin bunu raporuna yazdığı ve bu söylemlerden dolayı Kavukcu'nun PFDK'ya sevk edileceği öğrenildi.
