28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
Southampton-Ipswich Town
21:45
Stockport County-Port Vale
21:45
Peterborough-Mansfield Town
21:45
Northampton Town-Barnsley
21:45
Feirense-Torreense
20:00

Abdullah Kavukcu'dan Yasin Kol'a tepki!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Fenerbahçe derbisinin devre arasında hakem Yasin Kol'a tepki gösterdi. Kavukcu, PFDK'ya sevk edilecek.

calendar 28 Nisan 2026 11:06
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 ile geçti ama devre arasında hakem Yasin Kol'a tepki vardı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu koridorda Kol'a yönelik olarak "İki tane penaltımızı vermedin. Sana yazıklar olsun. Yeter artık. Galatasaray'ın sürekli aleyhine çalışıyorsun." diye bağırdığı duyuldu.

Temsilcinin bunu raporuna yazdığı ve bu söylemlerden dolayı Kavukcu'nun PFDK'ya sevk edileceği öğrenildi.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
