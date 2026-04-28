Şansal Büyüka'dan Okan Buruk'a büyük övgü!

Gazeteci Şansal Büyüka, İstanbul Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nün düzenlediği "Futbola Dair Her Şey" başlıklı etkinliğe katıldı.
Öğretim Görevlisi Cezmi Turhan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide dünden bugüne medya ve futbol dünyası konuşuldu.
Büyüka konuşmasında yabancı futbolcu meselesine değindi:
"Türk futbolu diyoruz, Türkiye Süper Ligi diyoruz ama baktığınızda dörtte üç buçuğu bunların yabancı futbolcu. Yani bizim lige bakıp Türk futbolunun karakterini konuşamayız. Hepsi toplama, devşirme, öyle böyle gelen oyuncular. İki hafta önce Fenerbahçe 11'inde tek Türk futbolcu yoktu. 11'i yabancı oyuncuyla sahaya çıktı. Son maçta da bir kişi vardı, Kerem vardı. Yetiştirmek ve örgütlenmek çok önemli.
Bu anlamda Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ'un vizyonunu çok başarılı, değerli ve önemli buluyorum. Ben ona şunu sordum: 'Dünya Kupası, Olimpiyatlar, Avrupa Şampiyonası falan gidiyor artık, arkadan gelenler var mı?' dedim. 'Sorma abi' dedi 'kaynıyor'. 'Nasıl kaynıyor?' 'Okullara girmiş, bölgelere girmiş, herkesle iş birliğini yapmış, sponsorlarını yakalamış. Bugün Türkiye Voleybol Federasyonu'nun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun on katı fazla sponsoru var.
Niye? Adam hem örgütlü çalışıyor, Türk voleyboluna itibar kazandırdı. Örnek oluyor ailelere. Aileler kızlarını elinden tutup voleybol okullarına götürüyorlar. Spora zaman açmak lazım. Ama örgütlenen federasyonlar bunu yapabiliyor, işte Türkiye Voleybol Federasyonu bunun iyi bir örneği."
OKAN BURUK, ARDA TURAN, FATİH TEKKE
Büyüka, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı. "Türk teknik direktörlüğünde Fatih Terim ekolü var, Mustafa Denizli var, Şenol Güneş var. Siz Türk teknik direktörlüğünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye Ligi'nde bir Okan Buruk faktörü var, bir Arda Turan geleceği var. Türk teknik direktörlüğünde gelecek nasıl inşa edilecek? Bunun Türk Milli Takımı'na yansımaları nasıl olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi.
"Ne gördüysek, ne kazandıysak Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş'le gördük ve kazandık. Yeni kuşak hocaların yeteri kadar kendilerini yetiştirdiklerine inanmıyorum. Bir kere Türkiye'de her hoca artık en az 1-2 yabancı dil konuşmak zorunda. Türkiye'de çok fazla antrenör kursu açıyoruz, seminerler açıyoruz. Türkiye'de 150-200 profesyonel takım var, 5.000 tane de antrenör. Herkes birbirinin kuyusunu kazmakla meşgul. O gitsin ben geleyim, öbürü il başkanını sokuyor, bu milletvekilini araya sokuyor. O kulübü kapayım da üç ay, beş ay çalışayım, yanıma kar kalır deniyor. Ama kendini yetiştirmeye çalışan hocalar da var. Mesela Arda Turan'ın daha Türkiye deneyimi çok azken, Shakhtar Donetsk'e gitmesi çok yürekli bir çıkış aslında. Kendine güvenin tam bir ifadesi, zirvesi. Tabii orada mutlaka çok başarılı bir menajerlik olması lazım.
Mesela Fatih Tekke'yi beğeniyorum. İstanbulspor'u çalıştırdı alt ligde, kendini belli etti. Alanyaspor'u çalıştırdı, kendini belli etti. Şimdi Trabzonspor'un bu kadroyla ikinci ya da üçüncü olabilmesi ihtimali de var, Galatasaray'ın bu kadroyla şampiyon olması kadar değerli ve önemli. Okan Buruk'u çok önemli buluyorum. Bazı Galatasaraylılar hala dudak büküyor ama dört yıl üst üste şampiyon yaptı. Tamam Galatasaray'ı herkes şampiyon yapar diyelim, Başakşehir'i şampiyon yaptı. Kolay bir iş değil. Akhisar Belediyespor'la Türkiye Kupası'nı kazandı. Daha da önemlisi, futbolcular hele de yıldızsa bunları idare etmek dünyanın en zor işidir. Bunlardaki ego sınır tanımaz. Galatasaray yönetimi, Okan hocanın eline gerçekten son yıllarda çok kaliteli, çok üst düzey futbolculardan kurulu bir kadroyu veriyor. Okan hoca bu isimleri iyi yönetiyor. Bırakın her şeyi, bir Icardi'yi bile tek başına yönetmek kolay iş değil. Belki bazı şeyler oluyor kulübün içinde ama kol kırılıyor yen içinde kalıyor. Bu da bir yöneticilik başarısı. Burak Yılmaz'da ufak pırıltılar görüyorum, gerçi bu futbolun bozuk düzenine, yapısına isyanlar edip istifa etti ama devam edecek gibi. Mesela Eyüpspor'un hocası Atilla Gerin… O mütevazı kadroyla çok büyük işler yapıyor. Selçuk İnan Kocaeli'de iyi bir seviye yakaladı. Umarım aşama kaydeder."
Öğretim Görevlisi Cezmi Turhan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide dünden bugüne medya ve futbol dünyası konuşuldu.
Büyüka konuşmasında yabancı futbolcu meselesine değindi:
"Türk futbolu diyoruz, Türkiye Süper Ligi diyoruz ama baktığınızda dörtte üç buçuğu bunların yabancı futbolcu. Yani bizim lige bakıp Türk futbolunun karakterini konuşamayız. Hepsi toplama, devşirme, öyle böyle gelen oyuncular. İki hafta önce Fenerbahçe 11'inde tek Türk futbolcu yoktu. 11'i yabancı oyuncuyla sahaya çıktı. Son maçta da bir kişi vardı, Kerem vardı. Yetiştirmek ve örgütlenmek çok önemli.
Bu anlamda Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ'un vizyonunu çok başarılı, değerli ve önemli buluyorum. Ben ona şunu sordum: 'Dünya Kupası, Olimpiyatlar, Avrupa Şampiyonası falan gidiyor artık, arkadan gelenler var mı?' dedim. 'Sorma abi' dedi 'kaynıyor'. 'Nasıl kaynıyor?' 'Okullara girmiş, bölgelere girmiş, herkesle iş birliğini yapmış, sponsorlarını yakalamış. Bugün Türkiye Voleybol Federasyonu'nun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun on katı fazla sponsoru var.
Niye? Adam hem örgütlü çalışıyor, Türk voleyboluna itibar kazandırdı. Örnek oluyor ailelere. Aileler kızlarını elinden tutup voleybol okullarına götürüyorlar. Spora zaman açmak lazım. Ama örgütlenen federasyonlar bunu yapabiliyor, işte Türkiye Voleybol Federasyonu bunun iyi bir örneği."
OKAN BURUK, ARDA TURAN, FATİH TEKKE
Büyüka, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı. "Türk teknik direktörlüğünde Fatih Terim ekolü var, Mustafa Denizli var, Şenol Güneş var. Siz Türk teknik direktörlüğünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye Ligi'nde bir Okan Buruk faktörü var, bir Arda Turan geleceği var. Türk teknik direktörlüğünde gelecek nasıl inşa edilecek? Bunun Türk Milli Takımı'na yansımaları nasıl olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi.
"Ne gördüysek, ne kazandıysak Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş'le gördük ve kazandık. Yeni kuşak hocaların yeteri kadar kendilerini yetiştirdiklerine inanmıyorum. Bir kere Türkiye'de her hoca artık en az 1-2 yabancı dil konuşmak zorunda. Türkiye'de çok fazla antrenör kursu açıyoruz, seminerler açıyoruz. Türkiye'de 150-200 profesyonel takım var, 5.000 tane de antrenör. Herkes birbirinin kuyusunu kazmakla meşgul. O gitsin ben geleyim, öbürü il başkanını sokuyor, bu milletvekilini araya sokuyor. O kulübü kapayım da üç ay, beş ay çalışayım, yanıma kar kalır deniyor. Ama kendini yetiştirmeye çalışan hocalar da var. Mesela Arda Turan'ın daha Türkiye deneyimi çok azken, Shakhtar Donetsk'e gitmesi çok yürekli bir çıkış aslında. Kendine güvenin tam bir ifadesi, zirvesi. Tabii orada mutlaka çok başarılı bir menajerlik olması lazım.
Mesela Fatih Tekke'yi beğeniyorum. İstanbulspor'u çalıştırdı alt ligde, kendini belli etti. Alanyaspor'u çalıştırdı, kendini belli etti. Şimdi Trabzonspor'un bu kadroyla ikinci ya da üçüncü olabilmesi ihtimali de var, Galatasaray'ın bu kadroyla şampiyon olması kadar değerli ve önemli. Okan Buruk'u çok önemli buluyorum. Bazı Galatasaraylılar hala dudak büküyor ama dört yıl üst üste şampiyon yaptı. Tamam Galatasaray'ı herkes şampiyon yapar diyelim, Başakşehir'i şampiyon yaptı. Kolay bir iş değil. Akhisar Belediyespor'la Türkiye Kupası'nı kazandı. Daha da önemlisi, futbolcular hele de yıldızsa bunları idare etmek dünyanın en zor işidir. Bunlardaki ego sınır tanımaz. Galatasaray yönetimi, Okan hocanın eline gerçekten son yıllarda çok kaliteli, çok üst düzey futbolculardan kurulu bir kadroyu veriyor. Okan hoca bu isimleri iyi yönetiyor. Bırakın her şeyi, bir Icardi'yi bile tek başına yönetmek kolay iş değil. Belki bazı şeyler oluyor kulübün içinde ama kol kırılıyor yen içinde kalıyor. Bu da bir yöneticilik başarısı. Burak Yılmaz'da ufak pırıltılar görüyorum, gerçi bu futbolun bozuk düzenine, yapısına isyanlar edip istifa etti ama devam edecek gibi. Mesela Eyüpspor'un hocası Atilla Gerin… O mütevazı kadroyla çok büyük işler yapıyor. Selçuk İnan Kocaeli'de iyi bir seviye yakaladı. Umarım aşama kaydeder."