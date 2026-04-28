28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

Dünya Kupası'nda sarı kart kuralı değişiyor!

FIFA, yaklaşan 2026 Dünya Kupası'nda sarı kartların sıfırlanmasına yönelik bir düzenlemeyi uygulamaya hazırlanıyor.

calendar 28 Nisan 2026 11:57
2026 Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihlerinde ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

MAÇ SAYISI ARTACAK

32 takım yerine tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek ve ek bir eleme turu içerecek yeni formatta önceki Dünya Kupalarına göre daha fazla maç oynanacak.

SARI KARTLARA 'AF' GELİYOR!

Yaklaşan dev turnuva öncesinde FIFA, sürpriz bir kural değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.

BILD'in haberine göre; FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesinde sarı kart kurallarında düzenlemeye gidecek ve sarı kartlar hem grup aşamasından hem de çeyrek finallerden sonra silinecek.

AMAÇ: OYUNCULARIN KRİTİK MAÇLARI KAÇIRMAMASI

FIFA yapmayı planladığı bu değişiklikle oyuncuların biriken sarı kartlar nedeniyle kritik maçlarda cezalı duruma düşme riski önemli ölçüde azaltmayı ve en iyi oyuncuların yarı final ve final maçlarında sahada olmasını hedefliyor.

DEĞİŞİKLİK YAPILIRSA NE OLACAK?

FIFA yapmayı planladığı değişikliği hayata geçirirse, grup aşamasından sonra sarı kartlar sıfırlanacak.

Son 32, son 16 ve çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından kartlar ikinci kez bir daha sıfırlanacak.

DEĞİŞİKLİK YAPILMAZSA NE OLACAK?

2026 Dünya Kupası'nda takımlar çeyrek finale kalabilmek için gruplarda üç, son 32 ve son 16'da birer maç olmak üzere toplam beş maç oynamak durumunda.

Kural değişikliği yapılmazsa; FIFA, çeyrek finallerden önce beş maç oynamanın çok daha fazla oyuncunun cezalı duruma düşmesine ve potansiyel olarak çeyrek final, yarı final ve final maçlarını kaçırmasına neden olacağından endişe ediyor.

Mevcut kurallar çerçevesinde, iki sarı kart gören oyuncular bir sonraki maçta cezalı duruma düşüyor.

FIFA yapacağı bu değişikle oyuncuların çeyrek final, yarı final ve final maçlarını kaçırmasını engelleyerek takımların daha adil ve rekabetçi bir ortamda kozlarını paylaşmasını ve bu yolla seyir zevkinin daha yüksek olmasını amaçlıyor. 

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
