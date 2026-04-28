Dünya Kupası'nda sarı kart kuralı değişiyor!

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihlerinde ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.



MAÇ SAYISI ARTACAK



32 takım yerine tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek ve ek bir eleme turu içerecek yeni formatta önceki Dünya Kupalarına göre daha fazla maç oynanacak.



SARI KARTLARA 'AF' GELİYOR!



Yaklaşan dev turnuva öncesinde FIFA, sürpriz bir kural değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.



BILD'in haberine göre; FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesinde sarı kart kurallarında düzenlemeye gidecek ve sarı kartlar hem grup aşamasından hem de çeyrek finallerden sonra silinecek.



AMAÇ: OYUNCULARIN KRİTİK MAÇLARI KAÇIRMAMASI



FIFA yapmayı planladığı bu değişiklikle oyuncuların biriken sarı kartlar nedeniyle kritik maçlarda cezalı duruma düşme riski önemli ölçüde azaltmayı ve en iyi oyuncuların yarı final ve final maçlarında sahada olmasını hedefliyor.



DEĞİŞİKLİK YAPILIRSA NE OLACAK?



FIFA yapmayı planladığı değişikliği hayata geçirirse, grup aşamasından sonra sarı kartlar sıfırlanacak.



Son 32, son 16 ve çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından kartlar ikinci kez bir daha sıfırlanacak.



DEĞİŞİKLİK YAPILMAZSA NE OLACAK?



2026 Dünya Kupası'nda takımlar çeyrek finale kalabilmek için gruplarda üç, son 32 ve son 16'da birer maç olmak üzere toplam beş maç oynamak durumunda.



Kural değişikliği yapılmazsa; FIFA, çeyrek finallerden önce beş maç oynamanın çok daha fazla oyuncunun cezalı duruma düşmesine ve potansiyel olarak çeyrek final, yarı final ve final maçlarını kaçırmasına neden olacağından endişe ediyor.



Mevcut kurallar çerçevesinde, iki sarı kart gören oyuncular bir sonraki maçta cezalı duruma düşüyor.



FIFA yapacağı bu değişikle oyuncuların çeyrek final, yarı final ve final maçlarını kaçırmasını engelleyerek takımların daha adil ve rekabetçi bir ortamda kozlarını paylaşmasını ve bu yolla seyir zevkinin daha yüksek olmasını amaçlıyor.











