Oosterwolde'ye teklif: 15 milyon Euro!

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılında bitecek Oosterwolde'ye, İtalya ekibi Roma'dan teklif var...
Milli futbolcu Zeki Çelik'in de formasını giydiği Serie A temsilcisinin, 25 yaşındaki defans oyuncusu için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
BU SEZON 44 MAÇA ÇIKTI
Sarı-lacivertli takımın 2022-23 sezonunda Parma'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Hollandalı oyuncu, bu sezon 44 resmi maçta 3861 dakika süre alırken 1 gol-1 asistle skora katkı verdi.
4 sezonda Fenerbahçe ile 106 maça çıkan futbolcu, geçen sezon yaşadığı çapraz bağ yırtığı nedeniyle sadece 14 karşılaşmada forma giyebilmişti.
