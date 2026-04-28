Mehmet Ali Aydınlar, çalışmalara başladı

Fenerbahçe'de olağanüstü seçim tarihi açıkladı. Sarı-lacivertliler, 6-7 Haziran'da olağanüstü seçim gerçekleştirecek.
Çalışmalarına daha önce başlayan Mehmet Ali Aydınlar, başkan adaylığını kısa süre içerisinde resmi olarak duyuracak.
Konuyla ilgili olarak bir süredir Fenerbahçe camiasının önde gelen isimleriyle görüşüp tam desteklerini alan Aydınlar'ın, şimdiden transfer için ön çalışmalara başlayıp dünyaca ünlü teknik direktörlerle temas kurduğu öğrenildi.
FENERBAHÇE'DE İKİ DÖNEM YÖNETİCİLİK YAPTI
2008-2011 yılları arasında TFF Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Mehmet Ali Aydınlar, 29 Haziran 2011'de gerçekleştirilen seçimde başkanlığa getirildi.
Fenerbahçe'de de yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenen Aydınlar, sahibi olduğu Acıbadem Hastanesi ile sarı lacivertli kulübün voleybol şubesine ve futbol formasına sponsor olmuştu.
Fenerbahçe'nin 3 Kasım 2013 tarihinde yapılan kongresinde de başkanlığa aday olan Mehmet Ali Aydınlar, 2 bin 383 oy alırken, seçimi 6 bin 821 oy toplayan Aziz Yıldırım kazanmıştı.
Çalışmalarına daha önce başlayan Mehmet Ali Aydınlar, başkan adaylığını kısa süre içerisinde resmi olarak duyuracak.
Konuyla ilgili olarak bir süredir Fenerbahçe camiasının önde gelen isimleriyle görüşüp tam desteklerini alan Aydınlar'ın, şimdiden transfer için ön çalışmalara başlayıp dünyaca ünlü teknik direktörlerle temas kurduğu öğrenildi.
FENERBAHÇE'DE İKİ DÖNEM YÖNETİCİLİK YAPTI
2008-2011 yılları arasında TFF Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Mehmet Ali Aydınlar, 29 Haziran 2011'de gerçekleştirilen seçimde başkanlığa getirildi.
Fenerbahçe'de de yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenen Aydınlar, sahibi olduğu Acıbadem Hastanesi ile sarı lacivertli kulübün voleybol şubesine ve futbol formasına sponsor olmuştu.
Fenerbahçe'nin 3 Kasım 2013 tarihinde yapılan kongresinde de başkanlığa aday olan Mehmet Ali Aydınlar, 2 bin 383 oy alırken, seçimi 6 bin 821 oy toplayan Aziz Yıldırım kazanmıştı.