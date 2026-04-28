28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

Mehmet Ali Aydınlar, çalışmalara başladı

Fenerbahçe Yönetimi, haziran ayında olağanüstü seçime gidecek. Çalışmalara başlayan Mehmet Ali Aydınlar, adaylığını açıklayacak.

calendar 28 Nisan 2026 13:15
Fotoğraf: AA
Mehmet Ali Aydınlar, çalışmalara başladı
Fenerbahçe'de olağanüstü seçim tarihi açıkladı. Sarı-lacivertliler, 6-7 Haziran'da olağanüstü seçim gerçekleştirecek.

Çalışmalarına daha önce başlayan Mehmet Ali Aydınlar, başkan adaylığını kısa süre içerisinde resmi olarak duyuracak.

Konuyla ilgili olarak bir süredir Fenerbahçe camiasının önde gelen isimleriyle görüşüp tam desteklerini alan Aydınlar'ın, şimdiden transfer için ön çalışmalara başlayıp dünyaca ünlü teknik direktörlerle temas kurduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE'DE İKİ DÖNEM YÖNETİCİLİK YAPTI

2008-2011 yılları arasında TFF Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Mehmet Ali Aydınlar, 29 Haziran 2011'de gerçekleştirilen seçimde başkanlığa getirildi.

Fenerbahçe'de de yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenen Aydınlar, sahibi olduğu Acıbadem Hastanesi ile sarı lacivertli kulübün voleybol şubesine ve futbol formasına sponsor olmuştu.

Fenerbahçe'nin 3 Kasım 2013 tarihinde yapılan kongresinde de başkanlığa aday olan Mehmet Ali Aydınlar, 2 bin 383 oy alırken, seçimi 6 bin 821 oy toplayan Aziz Yıldırım kazanmıştı.

Puan Durumu
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
