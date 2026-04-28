Fenerbahçe'de ilk aday: Barış Göktürk

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da seçim kararı alınmasının ardından başkan adaylığını ilk açıklayan isim Barış Göktürk oldu.
Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Barış Göktürk, "Fenerbahçe'yi bu karanlık günlerden kurtarmak için güçlü bir yönetimle, maddi manevi ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyecek bir ekiple başkanlığa adaylığımı açıklıyorum!" ifadelerini kullandı.
BARIŞ GÖKTÜRK KİMDİR?
Barış Göktürk 1982 yılında İstanbul'da doğmuştur. Saint Benoit Fransız Lisesi ve University of California (İşletme Ekonomisi) mezunudur. Yıllık 220 milyon dolar civarında satış geliri bulunan Göktürk Topluluğu bünyesindeki Göktürk Holding'in kurucu Yönetim Kurulu Başkanı'dır. 2004-2005 döneminde yönetimine dahil olduğu aile şirketini uluslararası ölçekte rekabet eden bir şirketler topluluğuna dönüştürmüştür. Türkiye, ABD ve Almanya'da 7 şirketi ve 18 markasıyla sanayi, ticaret, fuarcılık, medya, inşaat, gayrimenkul yönetimi, ziraat ve hayvancılık alanında faaliyetini sürdürmektedir. İktisat, uluslararası finans, sermaye piyasaları, demir çelik endüstrisi, ticari gayrimenkul geliştirme ve spor yöneticiliği alanlarında uzmanlaşmıştır.
Göktürk Topluluğu'nun, demir çelik sektörünün yanı sıra ticari gayrimenkul geliştirme ve kiralama ile fuarcılık alanlarında yurtiçinde ve yurt dışında geniş kapsamlı yatırımları bulunmaktadır.
Barış Göktürk, hali hazırda Göktürk Holding kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, Yükselen Çelik İcra Kurulu Başkanı, Göktürkler Çelik Yönetim Kurulu Üyesi, BG Metal Yatırımları kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, Sky Fuarcılık kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, Rising Steel Inc.(USA) kurucu Yönetim Kurulu Başkanı ve Rising Stahl (Almanya) kurucu Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini günümüzde sürdürmektedir.
2005 yılında Türkiye'ye dönerek çalışmaya başladığı aile şirketinde, 2009 yılı itibarıyla İcra Kurulu Başkanı olmuştur. Şirketi yeni bir iş modeline geçirerek vasıflı çelik ve katma değerli ürünler alanında uzmanlaşmıştır. Şirket birleşmeleri ve uluslarası işbirlikleriyle grubun satış gelirlerini ilk 20 yıl içinde döviz cinsinden 70 kattan fazla artırmıştır. 2013 yılında ABD'de halka açık olan Mechel grup şirketlerinden Ramateks Metal'i satın alarak Göktürk Topluluğu bünyesine katmıştır. 2019 yılında grup şirketi Yükselen'i halka arz ederek Borsa İstanbul'da işlem görmesini sağlamıştır. 2022 yılında Ekonomist dergisi tarafından yayınlanan Türkiye'nin en başarılı '40 yaş altı 40 iş insanı' listesinde 29. sırada yer almıştır. 2018 yılından bu yana uluslararası Metal Expo Eurasia Fuarı'nın Yürütme Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.
2022-2026 döneminde İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi ve 2024 - 2025 döneminde Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Fenerbahçe Kalkınma Platformu Yürütme Kurulu Başkanı ve Sky Media Group Onursal Başkanı, Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) ve Savunma Havacılık Kümelenmesi (SAHA) üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
