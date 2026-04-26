Como 3 maç sonra kazandı, hedef Avrupa!

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Genoa ile Como karşı karşıya geldi.



Comunale Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Como 2-0'lık skorla galip geldi.



Galibiyeti getiren goller, 10. dakikada Anastasios Doukvikas ve 68. dakikada Assane Diaoune'den geldi. Fenerbahçe'den kiralık olarak Como'da forma giyen Diego Carlos, 57. dakika sahada kaldı.



Como, bu sonuçla 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. 61 puana yükselen ekip 5. sıraya çıkarak Avrupa kupaları iddiasını sürdürdü. Genoa ise 39 puanla 14. sırada kaldı.



GELECEK MAÇ

Gelecek hafta Genoa deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak, Como ise sahasında Napoli'yi ağırlayacak.



