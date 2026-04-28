Saran'dan 'aday olmayacağım' sinyali

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimde başkan adayı olmayacağının sinyalini verdi.
Saran, seçim kararı aldıklarını duyurdukları açıklama metninde, "Bu koltuğa gelmek kadar, zamanı geldiğinde bırakabilmek de bir erdemdir. Hele ki bunu kırgınlıkla değil, bir hırsla değil; camianın önünü açma sorumluluğuyla, Fenerbahçemizin geleceğini düşünerek yapabilmek… İşte asıl mesele budur." dedi.
"BU YOLDAN GEÇMİŞ BİRİ OLARAK..."
Sarı lacivertli kulübün başkanı, "Bundan sonra bu sorumluluğa talip olacak herkese, bu yoldan geçmiş biri olarak şunu söylemek isterim: Fenerbahçe başkanlığı, kazanmak için her yolun mübah görülebileceği bir alan değildir. Bu makam, birini aşağı çekerek yükselebileceğiniz bir yer değildir." ifadelerini kullandı.
"GEREKTİĞİNDE GERİ DURMAK..."
Saran, "Ben ve yol arkadaşlarım, bu görevi devrettikten sonra da kulübümüzün yanında, onu ileriye taşıyan bir duruşun parçası olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz, bu kulübe yakışanın ne olduğunu biliyoruz ve buna göre hareket edeceğiz: sorumluluk almak, gerektiğinde geri durmak ve her koşulda asaletle yol almak. Fenerbahçemiz var olsun." dedi.
