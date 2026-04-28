28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

Saran'dan 'aday olmayacağım' sinyali

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 6-7 Haziran'da yapılacak seçimde aday olmayacağının sinyalini yayınlanan metinde verdi.

28 Nisan 2026 13:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimde başkan adayı olmayacağının sinyalini verdi.

Saran, seçim kararı aldıklarını duyurdukları açıklama metninde, "Bu koltuğa gelmek kadar, zamanı geldiğinde bırakabilmek de bir erdemdir. Hele ki bunu kırgınlıkla değil, bir hırsla değil; camianın önünü açma sorumluluğuyla, Fenerbahçemizin geleceğini düşünerek yapabilmek… İşte asıl mesele budur." dedi.

"BU YOLDAN GEÇMİŞ BİRİ OLARAK..."

Sarı lacivertli kulübün başkanı, "Bundan sonra bu sorumluluğa talip olacak herkese, bu yoldan geçmiş biri olarak şunu söylemek isterim: Fenerbahçe başkanlığı, kazanmak için her yolun mübah görülebileceği bir alan değildir. Bu makam, birini aşağı çekerek yükselebileceğiniz bir yer değildir." ifadelerini kullandı.

"GEREKTİĞİNDE GERİ DURMAK..."

Saran, "Ben ve yol arkadaşlarım, bu görevi devrettikten sonra da kulübümüzün yanında, onu ileriye taşıyan bir duruşun parçası olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz, bu kulübe yakışanın ne olduğunu biliyoruz ve buna göre hareket edeceğiz: sorumluluk almak, gerektiğinde geri durmak ve her koşulda asaletle yol almak. Fenerbahçemiz var olsun." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
