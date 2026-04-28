Haber Tarihi: 28 Nisan 2026 16:51 - Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2026 16:51

Hakan Safi kimdir, ne iş yapıyor? Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi serveti ne kadar?

Fenerbahçe camiasında alınan şok olağanüstü kongre kararının sarsıcı yankıları tüm hızıyla sürerken, başkanlık koltuğu için ismi en güçlü şekilde zikredilen dev adaylardan biri de Hakan Safi oldu! Ali Koç döneminde kulübün yönetiminde kritik roller üstlenen ve şimdilerde o ateşten gömleği giymeye hazırlanan ünlü iş insanı, kelimenin tam anlamıyla spor ve ekonomi gündeminin bir numaralı maddesi haline geldi. Güçlü bir finansal yapı ve "Şampiyonlar Ligi" vizyonu bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "Hakan Safi kimdir, aslen nereli? Hakan Safi ne iş yapıyor, serveti ne kadar, Safi Holding kimin?" sorguları gündem sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte Forbes'un "En Zengin Türkler" listesine girmeyi başaran Fenerbahçe'nin vizyoner başkan adayının o dudak uçuklatan kariyer ve finans dosyası...

Kulübün anahtarını teslim edeceği ismi yakından tanımak isteyen sarı-lacivertli milyonlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, kim bu holding patronu ve Fenerbahçe için nasıl bir maddi güç vadediyor?
HAKAN SAFİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Kısa, net ve profilini anında çizecek o çarpıcı CV detayları:

Doğum Yılı ve Yeri: 1973 yılında İstanbul'un Kasımpaşa semtinde dünyaya gelmiştir (Şu an 53 yaşındadır). Ailesinin kökeni Giresun'un Çamoluk ilçesine dayanmaktadır.

Eğitim Hayatı: FMV Özel Işık Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nü bitirmiş ve aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlamıştır. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Boston Üniversitesi'nde (School of Management) Executive MBA programından mezun olmuştur.

HAKAN SAFİ NE İŞ YAPIYOR? (SAFİ HOLDİNG VE LİMAN DEVİ)
Eğitiminin ardından uluslararası bir vizyonla Türkiye'ye dönen Hakan Safi, 1996 yılında aile şirketiyle başladığı iş hayatını devasa bir imparatorluğa dönüştürmüştür. Sanayiden liman işletmeciliğine kadar pek çok alanda Türkiye'nin en büyük oyuncularından biridir.

Safi Holding: 2005 yılından bu yana Safi Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Holding; madencilik, liman işletmeciliği, denizcilik, lojistik ve şeker/çimento üretimi gibi stratejik alanlarda milyarlarca dolarlık yatırımlara yön vermektedir.

Devasa Satın Alımlar: Türkiye sanayisine damga vuran hamleleriyle tanınır. 543 milyon dolarlık dev yatırımla alınan Safiport Derince Limanı, 110 milyon dolara alınan Çorum Şeker Fabrikası ve son olarak yaklaşık 200 milyon dolara satın alınıp 70 milyon dolar ek yatırım yapılan Bilecik Çimento, Hakan Safi'nin yönetimindeki dev projelerden sadece birkaçıdır.

HAKAN SAFİ SERVETİ NE KADAR? (FORBES LİSTESİ)
Sıra geldi Fenerbahçe taraftarının transferler ve kulübün mali yapısı için en çok merak ettiği o devasa soruya: Hakan Safi'nin finansal gücü ne kadar?


Safi Holding, Hakan Safi'nin liderliğinde yıllık cirosunu 1 milyar doların üzerine çıkarmış dev bir yapıdır.

Hakan Safi'nin şahsi serveti, Forbes Türkiye'nin 2025 yılı verilerine göre yaklaşık 750 MİLYON DOLAR seviyesindedir!

Bu dudak uçuklatan servetiyle Forbes'un "En Zengin 100 Türk" listesinde 61. sırada yer almayı başarmıştır. Sahip olduğu bu devasa nakit akışı ve uluslararası kredi gücü, Fenerbahçe başkanlığı için en büyük kozlarından biridir.

FENERBAHÇE İLE OLAN BAĞI VE SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Hakan Safi sadece güçlü bir iş insanı değil, aynı zamanda kulübün dinamiklerini çok iyi bilen, tribünden gelen bir isimdir:

Kongre ve Divan Üyesi: 1998 yılından bu yana tam 28 yıldır Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Yüksek Divan Kurulu üyesidir.

Yöneticilik Geçmişi: Ali Koç başkanlığındaki yönetim kurullarında görev almış ve kulübün mali/idari yapısında aktif rol üstlenmiştir.

Maddi Destek ve Sponsorluk: Kulübe olan bağlılığını her fırsatta gösteren Safi, "Safiport" markası ile geçmiş sezonlarda (2021-2022) Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın isim sponsoru olarak da kulübe devasa bir maddi kaynak sağlamıştı.

Mehmet Ali Aydınlar kimdir, ne iş yapıyor? Fenerbahçe Başkan Adayı Aydınlar serveti ne kadar? Gündem Mehmet Ali Aydınlar kimdir, ne iş yapıyor? Fenerbahçe Başkan Adayı Aydınlar serveti ne kadar?
Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı Beşiktaş Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
Barış Göktürk kimdir, ne iş yapıyor? Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk'ün serveti ne kadar? Gündem Barış Göktürk kimdir, ne iş yapıyor? Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk'ün serveti ne kadar?
Fenerbahçe başkan adayları isim listesi 2026 belli oldu mu? Gündem Fenerbahçe başkan adayları isim listesi 2026 belli oldu mu?
Rafael Leao, taraftarın tepkisine dayanamadı! Milan Rafael Leao, taraftarın tepkisine dayanamadı!
Fenerbahçe'de gündem olan fotoğraf: Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe Fenerbahçe'de gündem olan fotoğraf: Kerem Aktürkoğlu
Diego Simeone'den Julian Alvarez açıklaması Atletico Madrid Diego Simeone'den Julian Alvarez açıklaması
Manchester United, Kobbie Mainoo'nun sözleşmesini uzatıyor Manchester United Manchester United, Kobbie Mainoo'nun sözleşmesini uzatıyor
1
Fenerbahçe'den Ederson kararı
2
Tedesco'nun yerine 2 aday
3
Ali Koç ve Aziz Yıldırım aday olmayacak!
4
Saran'dan futbolculara son emir: "Şampiyonlar Ligi!"
5
Mehmet Ali Aydınlar, çalışmalara başladı
6
Domenico Tedesco'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
7
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray açıklaması: "Fenerbahçe ile beni düşman yapmayın!"

