Hakan Safi kimdir, ne iş yapıyor? Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi serveti ne kadar?

Kulübün anahtarını teslim edeceği ismi yakından tanımak isteyen sarı-lacivertli milyonlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, kim bu holding patronu ve Fenerbahçe için nasıl bir maddi güç vadediyor?

Kısa, net ve profilini anında çizecek o çarpıcı CV detayları:

Doğum Yılı ve Yeri: 1973 yılında İstanbul'un Kasımpaşa semtinde dünyaya gelmiştir (Şu an 53 yaşındadır). Ailesinin kökeni Giresun'un Çamoluk ilçesine dayanmaktadır.

Eğitim Hayatı: FMV Özel Işık Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nü bitirmiş ve aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlamıştır. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Boston Üniversitesi'nde (School of Management) Executive MBA programından mezun olmuştur.

Eğitiminin ardından uluslararası bir vizyonla Türkiye'ye dönen Hakan Safi, 1996 yılında aile şirketiyle başladığı iş hayatını devasa bir imparatorluğa dönüştürmüştür. Sanayiden liman işletmeciliğine kadar pek çok alanda Türkiye'nin en büyük oyuncularından biridir.

Safi Holding: 2005 yılından bu yana Safi Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Holding; madencilik, liman işletmeciliği, denizcilik, lojistik ve şeker/çimento üretimi gibi stratejik alanlarda milyarlarca dolarlık yatırımlara yön vermektedir.

Devasa Satın Alımlar: Türkiye sanayisine damga vuran hamleleriyle tanınır. 543 milyon dolarlık dev yatırımla alınan Safiport Derince Limanı, 110 milyon dolara alınan Çorum Şeker Fabrikası ve son olarak yaklaşık 200 milyon dolara satın alınıp 70 milyon dolar ek yatırım yapılan Bilecik Çimento, Hakan Safi'nin yönetimindeki dev projelerden sadece birkaçıdır.

Sıra geldi Fenerbahçe taraftarının transferler ve kulübün mali yapısı için en çok merak ettiği o devasa soruya: Hakan Safi'nin finansal gücü ne kadar?

Safi Holding, Hakan Safi'nin liderliğinde yıllık cirosunu 1 milyar doların üzerine çıkarmış dev bir yapıdır.

Hakan Safi'nin şahsi serveti, Forbes Türkiye'nin 2025 yılı verilerine göre yaklaşık 750 MİLYON DOLAR seviyesindedir!

Bu dudak uçuklatan servetiyle Forbes'un "En Zengin 100 Türk" listesinde 61. sırada yer almayı başarmıştır. Sahip olduğu bu devasa nakit akışı ve uluslararası kredi gücü, Fenerbahçe başkanlığı için en büyük kozlarından biridir.

Hakan Safi sadece güçlü bir iş insanı değil, aynı zamanda kulübün dinamiklerini çok iyi bilen, tribünden gelen bir isimdir:

Kongre ve Divan Üyesi: 1998 yılından bu yana tam 28 yıldır Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Yüksek Divan Kurulu üyesidir.

Yöneticilik Geçmişi: Ali Koç başkanlığındaki yönetim kurullarında görev almış ve kulübün mali/idari yapısında aktif rol üstlenmiştir.

Maddi Destek ve Sponsorluk: Kulübe olan bağlılığını her fırsatta gösteren Safi, "Safiport" markası ile geçmiş sezonlarda (2021-2022) Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın isim sponsoru olarak da kulübe devasa bir maddi kaynak sağlamıştı.