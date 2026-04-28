Anderson Talisca'dan derbi hakkında flaş açıklama!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Galatasaray derbisinde kaçırdığı penaltı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir açıklama yayınladı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler adına kritik anlardan biri ise 13. dakikada yaşandı. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, fırsatı değerlendiremedi. 

Karşılaşmanın ardından Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kaçırdığı penaltının sorumluluğunu üstlenen Talisca, şu ifadeleri kullandı: 

"Penaltıyı atan benim. Sorumluluk bana ait. İşte böyle anlarda gerçek takım arkadaşlarının kim olduğunu görürsün. Penaltıyı atmamı kimse söylemedi çünkü penaltıyı atan benim. Bu sorumluluğu ben aldım çünkü bu benim görevim."

"Eğer derbide golü atsaydım, en iyisi olurdum. Daha önce birçok maçta olduğum gibi. Ama sonuçta bu oyunun bir parçası."

"Herkesin fikrine saygı duyuyorum. Ama nasıl bir oyuncu olduğumu biliyorum. Bu yüzden bu formayı giyiyorum. Farklı pozisyonlarda oynuyorum ve bunu gururla yapıyorum."

"Tek hedefim var, kulübün şampiyon olmasına yardımcı olmak. Hiçbir şeyden, hiç kimseden saklanmam."

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
