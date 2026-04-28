Anderson Talisca'dan derbi hakkında flaş açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler adına kritik anlardan biri ise 13. dakikada yaşandı. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, fırsatı değerlendiremedi.



Karşılaşmanın ardından Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kaçırdığı penaltının sorumluluğunu üstlenen Talisca, şu ifadeleri kullandı:





"Penaltıyı atan benim. Sorumluluk bana ait. İşte böyle anlarda gerçek takım arkadaşlarının kim olduğunu görürsün. Penaltıyı atmamı kimse söylemedi çünkü penaltıyı atan benim. Bu sorumluluğu ben aldım çünkü bu benim görevim."



"Eğer derbide golü atsaydım, en iyisi olurdum. Daha önce birçok maçta olduğum gibi. Ama sonuçta bu oyunun bir parçası."



"Herkesin fikrine saygı duyuyorum. Ama nasıl bir oyuncu olduğumu biliyorum. Bu yüzden bu formayı giyiyorum. Farklı pozisyonlarda oynuyorum ve bunu gururla yapıyorum."



"Tek hedefim var, kulübün şampiyon olmasına yardımcı olmak. Hiçbir şeyden, hiç kimseden saklanmam."







