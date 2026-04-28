Rafael Leao, taraftarın tepkisine dayanamadı!

Milan forması giyen Rafael Leao, sosyal medya hesabını kapattı.



İtalyan ekibinde zaman zaman taraftarlar ve teknik direktörleri ile sorun yaşayan Portekizli futbolcu, bu kez çareyi hesabını kapatmakta buldu.



Juventus ile oynanan maçta taraftarların ıslıkladığı ve ağır bir şekilde eleştirilen Leao, sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından Instagram hesabını kapattı.



Milan forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.



