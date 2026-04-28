Manchester City'de John Stones da ayrılıyor!

Manchester City'de Bernardo Silva'nın ardından takımda uzun süredir forma giyen isimlerden biri daha vedaya hazırlanıyor.



İngiliz ekibi, John Stones'un sözleşmesinin bitmesiyle birlikte kulüpten ayrılacağını duyurdu.



Everton'dan 47,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer edilen Stones, Manchester City'de 6'sı Premier Lig olmak üzere 18 kupa zaferi yaşadı.



2016 yılından bu yana Manchester City forması giyen 31 yaşındaki stoper oyuncusu, İngiliz ekibinde 293 maça çıktı. Stones, bu maçlarda 19 gol, 9 asist ile skor katkısı da verdi.







