27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
2-3
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
0-0
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
2-1
27 Nisan
M. United-Brentford
2-1
27 Nisan
Espanyol-Levante
0-0
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
3-2
27 Nisan
Lazio-Udinese
3-3

Fenerbahçe'den Ederson kararı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun, pazartesi günü gerçekleştirdiği toplantıda Ederson'la ilgili nihai karar da verildi

28 Nisan 2026 08:27
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçındaki hatasının ardından Galatasaray derbisinde de kırmızı kart görerek eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Maliyetiyle de tartışılan eldivenle ilgili Fenerbahçe yönetiminin alacağı karar merak ediliyordu.

Sadettin Saran ve yönetim kurulunun pazartesi günü art arda gerçekleştirdiği toplantılar sonrası Ederson'la ilgili karar da verildi.

Ederson'un kadro dışı bırakılacağı yönünde söylentiler olsa da Fenerbahçe yönetiminden böyle bir karar çıkmadı. beIN SPORTS'un geçtiği habere göre Brezilyalı kaleciye para cezası verildi.

Ederson'un PFDK'dan alacağı cezayla sezonu kapatmasının da ihtimal dahilinde olduğu belirtildi. 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
