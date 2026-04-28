28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Marmaris-Kıran etabı başladı

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Marmaris'ten başlayan 132,7 km'lik zorlu 3. etabı, Datça Yarımadası üzerinden Kıran'daki zirve finişiyle devam ediyor.

calendar 28 Nisan 2026 15:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR 2026) Marmaris-Kıran etabının startı verildi.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabı Marmaris-Kıran etabı başladı.

Atatürk Meydanı'ndan başlayan etabın startına, Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da katıldı.

Datça Yarımadası'na uzanan zorlu parkurun ardından zirve finişine sahne olacak 132,7 kilometrelik etap, Kıran'da sona erecek.

- TUR tarihinden notlar

Bugüne kadar 26 kez bir etap, Marmaris'ten başladı. Bunların dördü ise tıpkı, 2026 gibi bir zirve finişi ile (2017&2018 Meryemana, 2025 Kıran) son buldu.

- Kıran, ilk kez 2025 yılında TUR rotasına dahil oldu. Kıran'da etabı kazanan Wout Poels, genel klasmanda da zafere ulaştı.

- 8,7 kilometre uzunluk ve yüzde 9,7 ortalama eğimiyle Kıran yokuşunu Strava verilerine göre en hızlı çıkan sporcu, 31 dakika 27 saniyeyle Caja Rural- Seguros RGA'den Abel Balderstone.

Bu yıl 61. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 3 Mayıs Pazar günü Ankara'da sona erecek.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
