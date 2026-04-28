Haber Tarihi: 28 Nisan 2026 16:45 -
Güncelleme Tarihi:
28 Nisan 2026 16:45
Fenerbahçe başkan adayları isim listesi 2026 belli oldu mu?
Sarı-lacivertli camiada kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynuyor! Eylül 2025'teki o tarihi kongrede, 7 yıllık Ali Koç dönemini bitirerek başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran'ın aldığı şok "olağanüstü seçim" kararı, spor dünyasına adeta bomba gibi düştü. Ligin bitimine haftalar kala alınan bu sürpriz kararın ardından taraftarlar ve kongre üyeleri arama motorlarına akın etti. Sabahtan bu yana "Fenerbahçe başkan adayları 2026 kimler? Fenerbahçe 2026 seçimi ne zaman yapılacak, Sadettin Saran bırakıyor mu, yeni adaylar kim?" sorguları spor sayfalarını ablukaya almış durumda. İşte o tarihi kongrenin tarihi ve kulislerde konuşulan en güçlü 3 başkan adayı...
Kulübün gidişatını merak eden ve o sandıklardan çıkacak yeni ismi bekleyen milyonlarca taraftar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o devasa başkanlık koltuğuna kimler talip oldu?
FENERBAHÇE 2026 BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? (ŞOK TARİH)Kısa, net ve takvimlerinizi işaretletecek o kritik cevap: Başkan Sadettin Saran'ın bugün (28 Nisan 2026) bizzat açıkladığı karara göre; 92. Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Kongresi, 6-7 HAZİRAN 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecektir!Normal şartlarda 2027 yılına kadar görevde kalması beklenen mevcut yönetimin bu ani kongre kararı kulisleri hareketlendirdi. 49 binden fazla kongre üyesinin oy kullanma hakkının bulunduğu bu devasa seçimde, yeni başkanın ve yönetim kurulunun kim olacağı büyük bir merak konusu.FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI 2026 KİMLER? İŞTE KULİSLERDEKİ O 3 BOMBA İSİM!Sadettin Saran'ın kararı sonrası gözler hemen potansiyel adaylara çevrildi. Spor basınına ve kulübe yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre, resmi başvurular henüz başlamamış olsa da şu an için başkanlık yarışında öne çıkan gayrı resmî 3 güçlü aday bulunuyor:Barış Göktürk: Ali Koç döneminde Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Göktürk, olağanüstü seçim kararının ardından cepheyi ilk açan isimlerden oldu. Balıkesir'deki bir dernek organizasyonunda sinyali önceden veren iş insanı, "Fenerbahçe'yi bu karanlık günlerden kurtarmak için güçlü bir yönetimle, maddi manevi ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyecek bir ekiple adaylığımı açıklıyorum!" diyerek taraftarın nabzını tutmayı başardı.Hakan Safi: Yine Ali Koç döneminin önemli kurmaylarından biri olan ve Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Hakan Safi'nin ismi de kulislerde en çok telaffuz edilenler arasında. Güçlü bir finansal yapı ve yönetim vaadiyle seçime girmesi bekleniyor.Mehmet Ali Aydınlar: Fenerbahçe camiasının yakından tanıdığı, eski TFF Başkanı ve 2013 kongresinde de başkanlık yarışına girmiş olan Mehmet Ali Aydınlar'ın adı, bu sürpriz 2026 seçimleri için de masada! Aziz Yıldırım döneminde de yönetim kurulu üyeliği yapan Aydınlar'ın nasıl bir liste çıkaracağı büyük merak konusu.Şimdi gözler, bu üç ismin ve mevcut başkan Sadettin Saran'ın önümüzdeki günlerde yapacağı o resmi adaylık basın toplantılarına kilitlendi!
