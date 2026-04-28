27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
2-3
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
0-0
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
2-1
27 Nisan
M. United-Brentford
2-1
27 Nisan
Espanyol-Levante
0-0
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
3-2
27 Nisan
Lazio-Udinese
3-3

Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray açıklaması: "Fenerbahçe ile beni düşman yapmayın!"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'ı konuk edecekleri maç öncesi Beyaz TV'ye açıklamalar yaptı.

calendar 28 Nisan 2026 00:08 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2026 01:02
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı konuk edecekleri maç öncesi Beyaz TV'ye özel açıklamalarda bulundu. 

"F.BAHÇE'DEN OFSAYTIMSI BİR GOL YEDİK"
"G.SARAY MAÇINDA PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

Her maça galibiyet için çıktıklarını söyleyen Yüksel Yıldırım, "Her takıma karşı galibiyet için çıkıyoruz! Trabzonspor'a karşı 10 kişi, 120 dakika direndik ama penaltılarda elendik. Beşiktaş'ı yendik. Fenerbahçe'den ofsaytımsı bir gol yedik, Galatasaray ile dişe diş oynadık ama o maçta 90+4'te penaltımız verilmedi! Her maça Samsunspor ruhu ile çıkıyoruz!" sözlerini sarf etti.

"GALATASARAY, ŞAMPİYONLUK TURU DÜŞÜNMESİN!"

Samsunspor'u yenmesi halinde 26. şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray ile ilgili konuşan Yüksel Yıldırım, Galatasaray, Samsunspor maçında şampiyonluk turu düşünmesin! Biz onları eli boş göndermek için iştahlıyız. Antalyaspor maçında kutlasınlar." dedi. 

"GALATASARAY'I YENMEK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ!"

Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıkacaklarını ifade eden Yıldırım, "Oyuncuların birçoğunu Galatasaray maçında oynatmak için dinlendirdik. Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıkacağız. Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıkacağız. Ama yenemezsek kimse bahane aramasın. Çünkü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da Galatasaray'ı çok fazla yenemiyor." açıklaması yaptı.
 "ALLAH'A ŞÜKÜR FENERBAHÇE YENİLDİ..."

Açıklamalarına devam eden Yıldırım, "Derbide Allah'a şükür Fenerbahçe yenildi de üzerimizdeki baskı kalktı. Fenerbahçe yenmiş olsaydı, bütün Fenerbahçe medyası beni arayıp 'Hadi bakalım göreceğiz. Şöyle yap, böyle yap' diyecekti. Sağ olsun Galatasaray işini halletti gibi." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE İLE BENİ DÜŞMAN YAPMAYIN!"

Yüksel Yıldırım ayrıca, "Fenerbahçe ile beni düşman yapmayın! Dostlarımın çoğu Fenerbahçeli!" açıklamasında bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
