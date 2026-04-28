Türkiye Hokey Süper Ligi'nde şampiyonluğu belirleyecek final etabı Antalya'da yapılacak

Hokeyde Açık Alan Erkekler ve Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyonu belirleyecek final karşılaşmaları, Antalya'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, Alanya ilçesindeki Avsallar Hokey Sahası'nda 5-14 Mayıs'ta yapılacak.
Erkeklerde 6, kadınlarda 5 takımın mücadele edeceği organizasyonda finale yükselen takımlar, şampiyonluk mücadelesi için sahaya çıkacak.
Organizasyonda mücadele edecek takımlar şöyle:
Erkekler: Volkan Group, Gaziantep Polisgücü, Kartepe Belediyesi, Metpack Alanya Stars, Adana Hokey, Selçuklu Belediyesi
Kadınlar: Gaziantep Polisgücü, YFO Haydarpaşa, Adana Hokey, Metpack Alanya Stars, Güneydoğu Yıldızları
