28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

Bahar Özgüvenç: "Önümüzdeki yıl hedefimiz şampiyonluk"

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, 5 yılın en başarılı performansını bu sezon sergiledi. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Hatice Bahar Özgüvenç, "Trabzonspor önümüzdeki yıl kesinlikle şampiyonluk için takım kuracak. Yönetimin de kesin talimatıdır bu. Önümüzdeki yıl ikincilik başarısızlık olur." dedi.

calendar 28 Nisan 2026 12:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Trabzonspor, 2021-2022 sezonundan itibaren en başarılı performansını bu sezon sergiliyor.

Bordo-mavililer, ligin bitimine 4 hafta kala 64 puanla üçüncü sırada yer alırken, 67 puanlı Galatasaray ikinci, 71 puanlı Fenerbahçe ise birinci sırada bulunuyor.

Karadeniz ekibi, ligi geçen sezon 5'inci, 2023-2024 sezonunda 11'inci, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında ise 8'inci sırada bitirdi.

Natalia Oleszkiewicz ve Donjeta Halilaj gibi oyuncularıyla gol yollarında etkili olan Trabzonspor'un, 26 maçtaki gol ortalaması ise 2,7 oldu.

Ligin 26. haftasında deplasmanda 1207 Antalyaspor'u 3-0 yenen bordo-mavililer, 27. haftada Fatih Vatanspor'u konuk edecek.

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Hatice Bahar Özgüvenç, AA muhabirine, bu sezon son 5 senenin en iyi performansını sergilediklerini söyledi.

Özellikle iç sahada hata yapmadıklarını belirten Özgüvenç, "Allah'a çok şükür kendi sahamızda bu yıl hiç mağlubiyet yaşamadık. Bu yılı böyle kapatmak istiyoruz. Artık hedefimiz ikincilik, en kötü üçüncülük diye bakıyoruz." dedi.



"Son 5 yılın en yüksek puanını topladık"

Ligin bitimine 4 hafta kala son 5 sezonun en iyi puanını topladıklarının altını çizen Özgüvenç, şunları kaydetti:

"Son 5 yılın en yüksek puanını topladık ve en çok gol attığımız sezon bu sezon. Sıralamada da en başarılı olduğumuz yıl bu yıl. Önceki sezonları daha alt sıralarda bitiren Trabzonspor, şu an üçüncü sırada ve ikinciliği kovalıyor. Hatta 1-2 maç istediğimiz gibi ilerleseydi şu an şampiyonluk yarışında devam ediyorduk."

"Önümüzdeki yıl ikincilik başarısızlık olur"

Trabzonspor Kulübü yönetiminin kadın futbol takımıyla çok iyi ilgilendiğini vurgulayan Özgüvenç, çok genç bir kadroya sahip olduklarını, ligi bilen tecrübeli birkaç oyuncuya ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Trabzonspor'un her kulvarda şampiyonluk için mücadele etmesi gerektiğini anlatan Özgüvenç, "Bir dahaki sene sadece şampiyonluk için takım kuracağız. Trabzonspor önümüzdeki yıl kesinlikle şampiyonluk için takım kuracak. Yönetimin de kesin talimatıdır bu. Önümüzdeki yıl ikincilik başarısızlık olur." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.