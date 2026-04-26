26 Nisan
Galatasaray-Fenerbahçe
1-064'
26 Nisan
Gençlerbirliği-Kocaelispor
1-0
26 Nisan
Bochum-Greuther Fürth
2-1
26 Nisan
Nürnberg-Magdeburg
1-0
26 Nisan
Paderborn-Schalke 04
2-3
26 Nisan
Gent-Club Brugge
0-2
26 Nisan
KV Mechelen-St.Truiden
1-4
26 Nisan
Anderlecht-Union St.Gilloise
1-390'
26 Nisan
Zulte Waregem-RAAL La Louviere
2-054'
26 Nisan
Rapid Wien-RB Salzburg
1-0
26 Nisan
Hartberg-LASK
1-5
26 Nisan
Sturm Graz-Austria Wien
1-1
26 Nisan
Basel-Sion
0-2
26 Nisan
Young Boys-St. Gallen
1-2
26 Nisan
Servette-Winterthur
5-3
26 Nisan
Estoril-Famalicao
0-1
26 Nisan
Santa Clara-Braga
1-173'
26 Nisan
Estrela da Amadora-FC Porto
0-271'
26 Nisan
AVS-Sporting CP
22:30
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
26 Nisan
Nizhny Novgorod-S. Moskova
1-2
26 Nisan
Dinamo Moscow-PFC Sochi
2-0
26 Nisan
FC Krasnodar-Dynamo Makhachkala
2-1
26 Nisan
Excelsior-FC Utrecht
5-0
26 Nisan
Marsilya-Nice
21:45
26 Nisan
Rennes-Nantes
2-1
26 Nisan
Rayo Vallecano-Real Sociedad
3-3
26 Nisan
Amed Sportif-Bodrum FK
1-1
26 Nisan
Erzurumspor-Bandırmaspor
1-1
26 Nisan
Keçiörengücü-Manisa FK
2-1
26 Nisan
Pendikspor-Boluspor
2-0
26 Nisan
Sakaryaspor-Arca Çorum FK
0-4
26 Nisan
Sarıyer-Esenler Erokspor
1-0
26 Nisan
Sivasspor-Iğdır FK
2-1
26 Nisan
VfB Stuttgart-Werder Bremen
1-1
26 Nisan
B. Dortmund-Freiburg
4-0
26 Nisan
Real Oviedo-Elche
1-2
26 Nisan
Paris FC-Lille
0-1
26 Nisan
Osasuna-Sevilla
2-1
26 Nisan
Villarreal-Celta Vigo
22:00
26 Nisan
Chelsea-Leeds United
1-0
26 Nisan
Fiorentina-Sassuolo
0-0
26 Nisan
Genoa-Como
0-2
26 Nisan
Torino-Inter
2-2
26 Nisan
AC Milan-Juventus
21:45
26 Nisan
Lorient-Strasbourg
2-3
26 Nisan
Le Havre-Metz
4-4
26 Nisan
Zenit St. Petersburg-FK Akhmat
2-0

Lider Inter, 2-0'ı koruyamadı

Inter, Torino deplasmanında 2-0 öne geçti ancak ev sahibi ekip 70 ve 79'da bulduğu gollerle 1 puanı kurtardı. Emirhan İlkhan, Torino'nun ilk golünde asist yaptı.

26 Nisan 2026 20:55
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Torino ile Inter karşı karşıya geldi. Stadio Olimpico di Torino'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Inter, 23. dakikada Marcel Thuram ve 61. dakikada Yann Bisseck'in golleriyle 2-0 öne geçti.

Torino, 70. dakikada Emirhan İlkhan'ın asisti ve Giovanni Simeone'nin golüyle farkı 1'e indirdi.

Ev sahibi ekip, 79. dakikada Nikola Vlasic'in penaltı golüyle skoru eşitledi.

HAKAN ÇALHANOĞLU YEDEK BEKLEDİ

Emirhan İlkhan mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Hakan Çalhanoğlu, yedek bekledi.

INTER 10 PUAN FARKLA LİDER

3 hafta sonra puan kaybeden lider Inter, puanını 79 yaptı ve en yakın takipçisi Napoli'nin 10 puan önünde yer aldı.

Yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran Torino, puanını 41 yaptı.

Inter, gelecek hafta Parma'yı konuk edecek. Torino ise Udinese deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 70 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 31 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
