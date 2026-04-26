Gabriel Sara: 'Dünyanın en büyük derbisi'

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.
Gabriel Sara, "Çok keyifliyiz. Maçın önemini biliyoruz. Benim için dünyanın en büyük derbisi. Atmosferi duyuyorsunuz. Şampiyonluk yolunda üstünlük kurmak için çok kıymetli. Çok iyi hazırlandık. Kazanıp hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz." dedi.
Brezilyalı futbolcu, "Altyapıda beri derbilerde beraberlik ya da yenilmek yoktur diye öğrettiler bana. İlk 11 veya yedek olmak önemli değil, her zaman takım için iyisi önemli." diye konuştu.
