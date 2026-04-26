Galatasaray'dan devre arası paylaşımı

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin devre arasında paylaşım yaptı.
Sarı kırmızılılar, "Verilmeyen 2 penaltımıza rağmen ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyoruz." ifadelerini kullandı.
"PLANLARINIZI GÖRÜYORUZ"
Galatasaray, yaptığı ikinci paylaşımda "Bu hakemlere rağmen 1-0 öndeyiz. Ne yaptığınızı, planlarınızı, içinizdeki kötülüğü görüyoruz. Bu düzen böyle gitmeyecek. Buradayız, susmayacağız! Sonunda yine iyiler kazanacak!" ifadelerini kullandı.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı:
