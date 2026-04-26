Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağı belli oldu!

Victor Osimhen'in Liverpool maçında kırılan kolu için kullandığı materyal tartışma konusu olmuştu. Fenerbahçe, Nijeryalı yıldızın kolundaki kaplamanın futbolcu sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle TFF'ye başvurmuştu.
OSIMHEN DERBİDE OYNAYABİLECEK
Öte yandan Osimhen'in Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı netlik kazandı.
HT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcü için gerekli tüm izinleri aldı. Böylece Osimhen'in dev maçta oynamasının önünde hiçbir engel kalmadı.
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Dev müsabakada Yasin Kol düdük çalacak.
