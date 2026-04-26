Beşiktaş, Agbadou'nun partnerini Almanya'da buldu





Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Beşiktaş , stoper hattı için rotasını Almanya'ya çevirdi.

Bundesliga ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki kule için girişimlerini başlatan Beşiktaş, bu transferde yalnız değil.



Premier Lig'den Aston Villa ve Leeds United'ın da Doekhi'yi yakından takip ettiği ifade ediliyor. Bu durum, transferi erken bitirmeyi kritik hâle getiriyor.



Stoper tandemini güçlendirmek isteyen siyah- beyazlılar, Sergen Yalçın'ın isteği ile Emmanuel Agbadou'nun yanına oyun kurucu bir stoper almak istiyor.Bu doğrultuda rotasını Union Berlin forması giyen Hollandalı savunmacı Danilho Doekhi'ye çevirdi

1,90'lık boyuyla dikkati çeken kule stoperin, kontratının sona ermesiyle birlikte Union Berlin'den ayrılmaya sıcak baktığı ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği iddia edildi.



2022-23 sezonundan bu yana Alman ekibinde forma giyen Doekhi'nin güncel piyasa değeri ise yaklaşık 13 milyon euro olarak gösteriliyor.



Futbola Ajax altyapısında başlayan, burada alt yaş kategorilerinde önemli başarılar elde eden Doekhi ardından Vitesse'ye transfer oldu.



Kariyeri boyunca yalnızca iki ülkede forma giyen 1.90'lık stoper için tek bonservis ödemesini 250 Bin Euro ile Vitesse yaptı.



2022-2023 sezonunda bedelsiz olarak başkent ekibi Union Berlin'in yolunu tutan Danilho Doekhi, gösterdiği performans ile bir çok takımın ilgisini çekti.







