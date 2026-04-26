Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 26 Nisan 2026

20:00 | Galatasaray - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

14:30 | Gençlerbirliği - Kocaelispor (beIN Sports 1)

Trendyol 1. Lig Maçları (TRT Spor / beIN Max)

16:00 | Sakaryaspor - Yeni Çorumspor

16:00 | Amedspor - Bodrum FK

16:00 | Erzurumspor - Bandırmaspor

16:00 | Pendikspor - Boluspor

16:00 | Keçiörengücü - Manisa FK

İspanya - La Liga (S Sport / S Sport Plus)

15:00 | Rayo Vallecano - Real Sociedad

17:15 | Real Oviedo - Elche CF

19:30 | CA Osasuna - Sevilla

22:00 | Villarreal - Celta Vigo

İtalya - Serie A (S Sport Plus)

13:30 | Fiorentina - Sassuolo

16:00 | Genoa - Como

19:00 | Torino - Inter

21:45 | AC Milan - Juventus

Almanya - Bundesliga (Tivibu Spor / S Sport Plus)

16:30 | Stuttgart - Werder Bremen

18:30 | Borussia Dortmund - Freiburg

Fransa - Ligue 1 (beIN Sports)

18:15 | Stade Rennais - Nantes

21:45 | Marsilya - OGC Nice

26 Nisan Pazar bugün hangi maçlar var araştırılıyor. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 26 Nisan Pazar günün maçları listesi...26 Nisan Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 26 Nisan maç takvimi