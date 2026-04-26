Haber Tarihi: 26 Nisan 2026 10:34 - Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2026 10:34

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 26 Nisan 2026

Bugün (26 Nisan) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 26 Nisan maç takvimi

26 Nisan Pazar bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 26 Nisan Pazar günün maçları listesi...
26 NISAN GÜNÜN MAÇLARI

20:00 | Galatasaray - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

14:30 | Gençlerbirliği - Kocaelispor (beIN Sports 1)

Trendyol 1. Lig Maçları (TRT Spor / beIN Max)

16:00 | Sakaryaspor - Yeni Çorumspor


16:00 | Amedspor - Bodrum FK

16:00 | Erzurumspor - Bandırmaspor

16:00 | Pendikspor - Boluspor

16:00 | Keçiörengücü - Manisa FK

İspanya - La Liga (S Sport / S Sport Plus)

15:00 | Rayo Vallecano - Real Sociedad

17:15 | Real Oviedo - Elche CF

19:30 | CA Osasuna - Sevilla

22:00 | Villarreal - Celta Vigo

İtalya - Serie A (S Sport Plus)

13:30 | Fiorentina - Sassuolo

16:00 | Genoa - Como

19:00 | Torino - Inter

21:45 | AC Milan - Juventus

Almanya - Bundesliga (Tivibu Spor / S Sport Plus)

16:30 | Stuttgart - Werder Bremen

18:30 | Borussia Dortmund - Freiburg

Fransa - Ligue 1 (beIN Sports)

18:15 | Stade Rennais - Nantes

21:45 | Marsilya - OGC Nice

