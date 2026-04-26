GS - FB maçı iddaa oranları: 2026 Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde favori kim?

Maçın heyecanına iddaa kuponuyla ortak olmak isteyen milyonlarca taraftar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, devletin resmi bahis kurumu olan İddaa, bu dev maçta kimi favori görüyor?

Kısa, net ve hemen kuponunuzu şekillendirecek o devasa rakamlar: İddaa Risk Yönetimi, RAMS Park'taki dev derbide saha ve seyirci avantajından dolayı ev sahibi Galatasaray'ı ufak bir farkla favori (Maç Sonucu 1) olarak belirledi! İşte maç sonucuna dair açılan o güncel ve resmi oranlar:

Galatasaray Kazanır (MS 1): 2.10

Berabere Biter (MS 0): 3.10

Fenerbahçe Kazanır (MS 2): 2.60

Okan Buruk'un hücum presi ile Jose Mourinho'nun o meşhur hızlı hücum taktiklerinin çarpışacağı bu maçta, bahisçilerin en çok yöneldiği bahis türü olan "Gol Sayısı" oranları da oldukça dikkat çekici. İddaa yönetimi, maçta filelerin en az 3 kez havalanma ihtimalini daha güçlü görüyor:

2.5 Gol Üstü: 1.65 (Maçta 3 veya daha fazla gol olur)

2.5 Gol Altı: 1.85 (Maçta en fazla 2 gol olur)

Karşılıklı Gol Var (KG Var): 1.50 (İki takım da gol atar)

Karşılıklı Gol Yok (KG Yok): 2.00 (Takımlardan biri veya ikisi gol atamaz)

Derbinin gidişatını erken tahmin etmek isteyen o cesur bahisçiler için ilk yarı oranları da açıklandı. Ayrıca unutmayın, bu dev derbi için İddaa bülteninde "Tek Maç" ve "Canlı Bahis" seçenekleri aktif olacak!

İlk Yarıyı Galatasaray Kazanır (İY 1): 2.65

İlk Yarı Berabere Biter (İY 0): 2.15

İlk Yarıyı Fenerbahçe Kazanır (İY 2): 3.05