GS - FB maçı iddaa oranları: 2026 Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde favori kim?
Haber Tarihi: 26 Nisan 2026 13:24
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk düğümünün çözüleceği o muazzam akşama, Galatasaray - Fenerbahçe derbisine artık sayılı saatler kaldı! RAMS Park'ta bu akşam (26 Nisan 2026 Pazar) saat 20.00'de oynanacak olan ve tüm Türkiye'nin ekran başına kilitleneceği dev karşılaşma öncesinde, heyecanı bir kat daha artırmak isteyen bahis tutkunları da harekete geçti. İddaa Risk Yönetimi'nin bu devasa kapışma için açtığı oranlar belli olur olmaz, arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar kopmaya başladı. Sabahtan bu yana "GS FB maçı iddaa oranları nedir? Galatasaray Fenerbahçe derbisinde favori kim, tek maç oynanıyor mu, alt/üst oranları kaç?" sorguları spor ve bahis sayfalarını ablukaya almış durumda. İşte kuponlarınızı hazırlamadan önce mutlaka göz atmanız gereken o kritik oranlar ve derbinin favorisi...
Maçın heyecanına iddaa kuponuyla ortak olmak isteyen milyonlarca taraftar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, devletin resmi bahis kurumu olan İddaa, bu dev maçta kimi favori görüyor?
GALATASARAY - FENERBAHÇE İDDAA ORANLARI! (MAÇ SONUCU)Kısa, net ve hemen kuponunuzu şekillendirecek o devasa rakamlar: İddaa Risk Yönetimi, RAMS Park'taki dev derbide saha ve seyirci avantajından dolayı ev sahibi Galatasaray'ı ufak bir farkla favori (Maç Sonucu 1) olarak belirledi! İşte maç sonucuna dair açılan o güncel ve resmi oranlar:Galatasaray Kazanır (MS 1): 2.10Berabere Biter (MS 0): 3.10Fenerbahçe Kazanır (MS 2): 2.60GOLLÜ BİR DERBİ Mİ BEKLENİYOR? (ALT / ÜST ORANLARI)Okan Buruk'un hücum presi ile Jose Mourinho'nun o meşhur hızlı hücum taktiklerinin çarpışacağı bu maçta, bahisçilerin en çok yöneldiği bahis türü olan "Gol Sayısı" oranları da oldukça dikkat çekici. İddaa yönetimi, maçta filelerin en az 3 kez havalanma ihtimalini daha güçlü görüyor:2.5 Gol Üstü: 1.65 (Maçta 3 veya daha fazla gol olur)2.5 Gol Altı: 1.85 (Maçta en fazla 2 gol olur)
Karşılıklı Gol Var (KG Var): 1.50 (İki takım da gol atar)Karşılıklı Gol Yok (KG Yok): 2.00 (Takımlardan biri veya ikisi gol atamaz)İLK YARI SONUCU VE DİĞER ÇILGIN ORANLAR!Derbinin gidişatını erken tahmin etmek isteyen o cesur bahisçiler için ilk yarı oranları da açıklandı. Ayrıca unutmayın, bu dev derbi için İddaa bülteninde "Tek Maç" ve "Canlı Bahis" seçenekleri aktif olacak!İlk Yarıyı Galatasaray Kazanır (İY 1): 2.65İlk Yarı Berabere Biter (İY 0): 2.15İlk Yarıyı Fenerbahçe Kazanır (İY 2): 3.05
